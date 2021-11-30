11/30盤中焦點股 重點摘要

今（11/30）日熱門焦點股如下：

（1）台鋼幫手 春雨獲利、股價雙升

台灣鋼鐵集團旗下扣件大廠春雨(2012)董事長林輝政表示，台鋼開始主導春雨經營後，公司營運逐步穩健、獲利提升並保持高配息率，前三季公司營運獲利並創新高，股價也比先前明顯上揚。

春雨29日舉辦法說會，董事長林輝政首次出席主持，林輝政表示自己從學術單位轉商，自2013年成為春雨董事長至今8年多；林輝政指出，自台鋼集團2016年開始主導春雨營運，集團持續整合上下游供應鏈，獲利持續向上。

林輝政指出，春雨、春雨東莞、印尼雄獅、美國春雨、春雨生醫等今年前三季獲利均創歷史新高紀錄，並推升前三季歸屬於母公司業主淨利5.97億元，寫同期新高。

林輝政也指出，公司持續撙節成本，營業費用近8~9年來逐年走低；負債方面，透過聯貸，公司長期借款比重拉升至近4成，優於過往的1成左右，長期借款與固定資產質押的比例也大幅提升至200%以上，優於過往只能抵押多少借多少的情況。

對於近來台鋼集團進入春雨公司後的各項傳言，林輝政強調，台鋼集團2013年進入公司董事會運作，2017年正式管理經營，經營團隊厲行精實管理，並落實成本撙節，強化資產運用效率，以提升公司營運表現。

在落實成本撙節方面，林輝政指出，裁撤營運不佳之春雨鞍山，控管無效益的費用支出，使持續虧損的春雨東莞得以止血，轉虧為盈。並簡化投資架構，提升管理效率，持續整合集團內部資源，調整各集團公司之定位，發揮集團產銷綜效。

在強化財務結構方面，將長期借款佔負債比由不及10%拉升至接近40%，並提升資產運用效率，長期借款與固定資產質押比由40%提升至290%。積極規劃被忽略之歷年轉投資損失，所能產生之抵稅權，轉投資Scholar及春雨鞍山之投資損失5179萬美元，近新台幣15億元，約可抵繳台灣春雨5年以上之營利事業所得稅，大大活化公司資產使用。

此外，自2014年度台鋼展開公司治理後，年均股價截至2021年10月底，成長285%。

針對近來有媒體報導，台鋼持有1~2%，花幾千萬買委託書，拿下一家上市櫃公司；春雨強調，目前台鋼及友軍對春雨持股達35%，為最大股東，非透過委託書入主春雨。針對2017春雨聯貸30億及2019春雨聯貸17.9億，是把公司資產從公司口袋搬到自己的口袋一說，這是錯誤報導，辦理兩次聯貸是為要強化財務結構，為要以長期借款取代短期借款，使長期借款佔負債比由不及10%拉升至接近40%。

春雨今年前三季稅後淨利6.88億元，EPS 2.26元，比去年同期增加414%。其中，前三季之稅後淨利、營業利益雙雙創新高。前10月合併營收為95.44億元，較去年同期增加48.33%，並已超越去年全年營收。

展望產業後市，春雨表示，受到碳中和影響全球鋼廠都在進行減產動作，加上各國為了刺激經濟都大力推動基礎建設，因此對未來鋼鐵景氣表現持樂觀看法。（時報資訊 沈培華）

（2）宏碁股價再衝短高 拓2新商機

宏碁(2353)股價在11月中突破半年線後，近期表現大盤相對強勁。今早股價再創波段新高，最高來到28.65元。

宏碁今年推出Vero系列環保產品，採用消費後回收塑料(PCR)及可回收包裝。對於Vero系列和電競的未來成長性，宏碁董事長陳俊聖認為，電競需求會持續成長，但愛電競人口和愛地球人口的比例，愛地球的人數多，2項產品市場定義不同。目前電競占宏碁營收約3成，CHROMEBOOK逾2成，而Vero系列才正在起步！

宏碁近年來則積極從PC品牌轉型至「Lifestyle」(生活風格)品牌，包括宗教手環、飲料類則有能量飲、美顏飲和葉黃素飲及安眠飲等，以及空氣清淨機、智慧醫療方案等等。

宏碁10月份營收280億元，而在非PC業務的營收占比已推升至集團整體近17%，這些轉投資在各領域市場有所斬獲。集團旗下目前已有6家上市、上櫃、興櫃的子公司，明年目標集團內上市櫃公司要達雙位數。

宏碁在智慧醫療藉由子公司宏碁智醫切入。宏碁智醫所開發的眼科輔助診斷軟體VeriSee D智視康，運用連接眼底照相機的電腦軟體檢視及儲存彩色眼底圖，並以AI技術協助診斷糖尿病視網膜病變，判讀結果與眼科醫師相比有高達93%的準確度，是台灣第一個取得衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)所核發的眼科醫材許可證。

宏碁今年前3季獲利86.57億元，EPS為2.88元，董事長陳俊聖今年以來持續買進自家股票，今年3月透過木真投資買進100張，5月起至9月持續增持宏碁，累計陳俊聖今年來買進自家股票達1500張。（時報資訊 任珮云）

（3）聯電傳調漲長約價格 股價一度強漲4.48%

晶圓代工廠聯電傳調漲長約價格，法人看好將有助帶動聯電獲利成長，激勵聯電今天早盤股價走揚，一度達新台幣65.2元，漲幅約4.48%。

晶圓代工產能持續吃緊，聯電預期，第4季產品平均售價可望揚升1%至2%，在客戶需求依然強勁下，2022年平均售價將有進一步提升的空間。

聯電傳出因長約到期，2022年將調漲部分客戶長約價格。法人認為，聯電調漲部分長約價格行動合理，預期在漲價效益及產品組合優化，將帶動聯電獲利成長。

聯電今天在市場買盤積極湧入下，股價表現強勁，早盤一度達65.2元，上漲2.8元，漲幅約4.48%，並一口氣站回5日、10日、月線及季線等短中期均線之上。（中央社）

（4）智晶攻元宇宙 市場按讚

PMOLED廠智晶（5245）近年轉進利基型產品應用，營運表現逐年改善，今年前三季毛利率拉升到三成以上，每股盈餘約3.06元。隨著準系統產品布局發酵，將挹注明年營運成長動能。智晶擴展系統整合應用事業，利用面板及光學研究設計經驗，推出智能運動頭戴裝置模組，也要搶元宇宙商機。

消息面激勵該股今甫開市即跳高大漲，未幾強勢急攻漲停板，迄中場在漲停板門外追價紅單仍逾千張，表現出色。

智晶積極拓展PMOLED面板多元應用，今年產品組合更為分散，其中工控產品營收占比約30％、網通產品占比約15％、消費性電子產品占比約15％，而銀行金融應用約佔10％、健康醫療產品占比約10％，至於其他包括光學應用等產品占比則約20％。配合應用產品特性不同，智晶開發不同技術，包括可撓式、穿透式、微型顯示器、小尺寸內嵌式觸控、超螢光材料應用等OLED產品。

智晶表示，利用面板及光學研究設計的優勢，以及與國際大廠合作經驗累積，開始擴展系統整合應用版圖，其中智能運動頭戴裝置模組在2022台灣精品獎中獲評審肯定，也將在年底量產出貨。

此產品為提供極低光損耗的直視式微型近眼顯示解決方案，使用0.29吋大小的OLED顯示面板，如圖釘般大小的圖像得以建構在人眼視野中，並且搭配直視式的光學引擎結構，以人眼直視並在同一個光軸上的概念，將顯示面板放出的光源完整的映射在人眼球上，僅有5％低光損耗，顯示面板的亮度不超過100 nits，即能清楚顯示資訊。

將微型化的顯示裝置放置於非主視眼區，有效解決目前在近眼市場係普遍地採用投射式成像技術，解決此種成像技術具有非常高的光損耗的缺點，提供需長時間使用移動裝置的解決方案。

今年受惠於高爾夫測距儀、以及狩獵用的瞄準鏡等，具備高穿透、高分辨率、廣視角的OLED面板量產出貨，智晶毛利率拉升到三成以上，帶動獲利表現成長。今年前三季合併營收約10.7億元、和去年同期相當，毛利率約33.78％，相比去年同期增加10.7個百分點。營業利益約1.6億元、年成長167％，稅前淨利約1.73億元、年成長166％，稅後淨利約1.37億元、年成長149％，每股盈餘約3.06元。（工商時報 袁顥庭）

（5）三商家購上市粉墨登場 一度衝高77.9元

超市老二美廉社所屬三商家購（2945）今（30）日正式掛牌上市，為國內首家上市超市業者，三商家購以每股69元上市，開盤即上演蜜月行情，股價大漲12.89%，一度衝高77.9元。

三商家購前三季營業收入107.77億元，較去年同期成長8.23％，稅後淨利1.44億元，亦較去年同期成長6.04％，雙創同期新高。

三商家購由里民好鄰居的美廉社領軍，目前全台近800間門市，以鄰近社區250公尺的距離，提供多元商品以及延伸性服務，讓2021年前三季營收及獲利均創下亮眼成績。放眼未來三～五年，三商家購將持續展店，在2023年預計拓點到1,300家門店，未來目標在全台7,761個鄰里間，里與里間都有美廉社可以服務消費者。

2021年第四季起，美廉社開展與蝦皮店到店合作，設立蝦皮店到店示範店，門市正式開啟包裹寄取件服務。因疫情而使網路購物爆發性成長，資策會MIC調查，網購消費選擇超商取貨者高達85.9％，另從網路數據觀察，僅僅兩大超商的超取包裹總量就達3億件以上，可望鎖定取貨人流之「順手買、順便帶」商機。

此外，美廉社跨足數位領域動作不斷，與foodpanda生鮮雜貨締結盟友關係，建立緊密合作，原本單一門市只有線下銷售，透過上線數位平台此舉，成功將原本250公尺服務半徑，打通至半徑3至5公里，讓社區鄰里以及平台消費者都可以隨選、隨訂商品輕鬆到家。線上潛在消費客群實力不容小覷，平均客單比實體門市多上10%漲幅，「美廉抵家」概念隨之興起。

強勢著力於數位化，藉由與蝦皮店到店示範店及foodpanda生鮮雜貨等跨品牌合作，三商家購積極布局數位店型，擴展服務效能，可望為美廉社帶動單店來客20％以上之成長，持續打造「最符合顧客需求的魅力美廉社」。（工商時報 李麗滿）

（6）高技術+高股利+高成長 譜瑞吸「金」

高速傳輸介面廠譜瑞-KY第三季財報，單季稅後淨利14.86億元，創下單季歷史新高，每股淨利18.71元，前三季獲利達37.81億元，已經賺進超過4.7個股本，譜瑞-KY預期第四季營收將季減7.6％至季增1.8％，顯示第四季營運仍有機會改寫新高水準。

此外，譜瑞-KY目前正施行庫藏股買回計畫，將買回700張自家股票並轉讓股份給予員工，買回價格將落在1,330～2,660元，若股價低於買回最低價格將持續買回，代表最高將斥資18.62億元買進庫藏股，買回日期自10月28日至12月27日。

消息面激勵該股今開高走高，迄上午11：51的市場暫報2165元，大漲4.09%，表現不錯。

譜瑞-KY 第一次次執行庫藏股的時間是109/12/21～110/02/20，共計買回374張，平均買回價格1,202元，買回總金額4.49億元，執行率為100％。

譜瑞-KY日前舉行法說會，第三季合併營收、稅後淨利同創歷史新高。其中，單季合併營收為53.41億元、季成長8.9％，毛利率49.1％、季增1.5個百分點，稅後淨利14.86億元、季增17.8％，每股淨利18.71元。

累計2021年前三季合併營收為145.89億元、年成長32.4％，稅後淨利37.81億元、年增48.3％，每股淨利47.85元。前三季稅後淨利37.81億元已經超越2020年全年的35.06億元，繳出亮眼成績單。譜瑞-KY執行長趙捷指出，第三季營運表現超乎原先預期，主要受惠於全產品線出貨動能強勁帶動。

針對第四季營運展望，譜瑞-KY指出，單季合併營收預計將落在1.765～1.945億美元、季減7.6％至季增1.8％，毛利率將達到44.5～48.5％，法人圈樂觀預期，譜瑞-KY第四季營運有機會再度改寫歷史新高，且全年獲利上看6個股本以上。趙捷表示，第四季產品供給依舊相當吃緊，其中商用、電競筆電需求相當強勁。

趙捷指出，雖然市場上有雜音認為PC需求2022年將開始放緩，不過譜瑞-KY將持續受惠於規格升級及市占率提升帶動公司營運動能向上成長，且2022年公司將會加大力道布局車用市場，以支撐後續成長動能。

此外，譜瑞-KY通過配發2021年上半年現金股利，預計將配發14.19元，除息交易日將落在2022年3月3日，現金股利發放日為3月31日。（工商時報蘇嘉維、呂淑美）