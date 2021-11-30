11/30盤前》2檔Q4保守 16檔法人搶回補

台股11/30盤前掃描的重點新聞如下：

A.利多因子：

1.時序進入年底倒數，元大、富邦、兆豐三大投顧公布對2022年台股展望，預估指數高點分別達21,000點、19,000點及18,500點，挾帶景氣穩健成長趨勢，可望再創歷史新高，低點則看到15,000點，對半導體產業齊聲按讚。

2.據指出，繼土銀之後，包括兆豐、一銀、華銀、台企銀等五家公股行庫，已加入地上權房貸陣容，根據目前各大行庫所提出的地上權房貸條件，貸款利率大致以1.8％或1.95％為起跳利率、房貸成數最高七成，另外最長貸款期間大部分以20年為限，土銀則對首購族開放到30年，台企銀最長也到30年。

3.晶圓代工二哥聯電與國際大廠美光近日聯合發布聲明，稱達成全球和解協議，纏訟告一段落，高盛證券直指，聯電遭遇的法律不確定風險終於消除，現在就是回歸產業面的好買點，給予119元股價預期；調研機構ALETHEIA則升評「買進」，股價合理估值是85元。

4.為降低通膨壓力，行政院規劃中的大宗物資、汽柴油進口機動降稅一案可望於本周拍板，12月初上路，機動降稅以小麥、牛肉調降關稅，汽、柴油及水泥調降貨物稅等五項貨品為主，期程至少四個月，若延長可至六個月。財長蘇建榮也說，行政院在兩天內就會做出決定，若政院穩定物價小組有指示，財政部最快本周啟動降稅措施，不用等到2022年。

5.中央大學台灣經濟發展研究中心發布11月消費者信心指數（CCI）調查總指數為73.33點，較上月下降0.93點，已連續四個月下滑，但在上升指標中，幅度最多是「未來半年購買耐久性財貨時機」，反應房市熱絡及振興五倍券的效應。

6.上周五慘遭Omicron變異株引發的恐慌性賣壓空襲後，金融市場周一回穩，加上搶短買盤進場點火，歐美股強勁反彈，油價更強彈逾5％。

7.超級變種病毒Omicron來襲，全球機場、港口、碼頭拉警報，航空貨運運價應聲起漲！貨代業者透露，近日台灣出口至美國的航空貨運，掀起新一波漲勢，平均漲幅5～10％左右，主要是華航有三架全貨機進廠維修，艙位供給緊縮，加上Omicron效應引發先搶先贏預期心理，趕著賺耶誕商機的廠商，只能透過空運搶時效，高價搶艙大戰開打！

8.南非發現的新變種病毒Omicron來勢洶洶，令各家疫苗大廠再次與時間賽跑，希望盡快研發出新疫苗。莫德納（Moderna）藥廠表示，該公司預計於2022年初備妥針對該病毒的新疫苗。

9.全球貨運排名躍居第五大的華航，在航空貨運大多頭時期持續擴大運力搶市，最新成軍的A321neo客機機隊共25架，首架新機於德國漢堡時間29日交機，是首個配備「貨物裝卸系統」的機隊，新增高價、重型貨源，預估可增加10～20％的貨量，第二架新機將在12月交付，對於現階段以貨運為重的營運如虎添翼。

10.新冠變種病毒Omicron來襲，財委會立委在29日委員會議上關注國安基金動向，對此財政部長蘇建榮在答詢時回應，目前尚未發生國安基金條例第八條，即市場失序必須緊急以國安基金進場來因應的情況，短期內，國安基金進場機率不高，但由於國際經濟情勢瞬息萬變，因此不論是對疫情或是國際政經情勢變化，均會隨時密切關注。

11.晶圓代工廠力積電不僅搭上半導體漲價熱潮，也因IPO承銷價與興櫃市價間的套利價差大，吸引股民進場搶抽籤，成功吸引105.8萬筆申購，並創下IPO五大紀錄。包括：申購量新高、競拍期間合格投標量新高（超額認購達4.13倍）、IPO募資金額近十年次高、申購股數近十年第三高、以及今年IPO中籤率新高（除KY公司）。

12.日產汽車29日表示計劃未來五年，投資176億美元開發新款電動車，是2010年來在電動車上累計投資金額的兩倍，為日產要推出20款新電動車計劃的一部份。

13.由於Omicron變異株已快速擴散到加拿大、葡萄牙等更多國家，世界衛生組織（WHO）29日發布警告，表示與Omicron相關的整體全球風險「非常高」。各國紛紛緊縮防疫，日本宣布自30日起禁止所有外國人入境。

14.近期大陸官方推出多項保險資金運用支持政策，對逾人民幣（下同）22兆元險資「鬆綁」信號強烈。針對險資投資權益市場，大陸大型保險資管業者預期，一旦海外出現風險，大陸還是相對最能夠對沖的一個區域，因此對2022年整個股市的初步判斷並不悲觀，並看好大健康、新能源、科技、消費等四大領域。

15.A股上市的鋰電池巨頭寧德時代受惠於近期北向資金持續加碼，29日盤中股價大漲4.03％至人民幣（下同）684.5元，再創新高。隨後漲幅收窄，終場收漲3.31％至679.8元，總市值高達1.53兆元，僅低於貴州茅台的2.44兆元和工商銀行的1.64兆元，為A股第三大市值公司。

16.市調單位TrendForce表示，元宇宙概念得以滿足遠端作業、虛擬實境、模擬運作等陸續崛起的市場需求，而智慧製造亦有望乘此熱潮，催動相關技術加速開發，推升全球市場規模於2025年一舉突破5,400億美元，2021至2025年複合成長率達15.35％。

17.依照現行規定，就業保險被保險勞工在請領失業給付或生活津貼，若有受扶養的眷屬時可加給10％。立法院衛環委員會29日初審通過，將「無工作收入之父母」增至扶養眷屬範圍內，保障失業勞工的家庭生活。

18.全球自行車龍頭－巨大集團董事長杜綉珍指出，受惠歐美自行車市場持續熱銷，2022年自行車產業續旺可期，「巨大的零件訂單已提前下到2023年」。不過，她也坦言，近兩年由於營收基期墊高，加上缺料問題仍無解，巨大集團訂單滿手、也看好2022年的營運展望，惟明年的成長幅度得視供料情況而定。

19.金氧半場效電晶體（MOSFET）市場需求持續暢旺，不過在8吋晶圓代工持續吃緊情況下，交期及價格依舊居高不下。供應鏈傳出，意法半導體、達爾及安森美等國際IDM大廠在下半年MOSFET交期仍持續延長，且將針對2022年MOSFET價格再度調漲，使MOSFET在2022年將持續呈現市況熱絡。

法人指出，由於中低壓MOSFET仍呈現價格上漲、交期增加，預期尼克森（3317）、杰力（5299）、大中（6435）、全宇昕（6651）及富鼎（8261）等MOSFET供應鏈訂單動能將一路旺到2022年。

20.台股戲劇化演出，來自於三大法人認錯回補持股，據統計26日三大法人賣超但29日買超的個股有華航、長榮航、友達、陽明、聯電、長榮、群創、穩懋、永豐金、緯創、合庫金、彩晶、景碩、敦泰、台玻、金像電等16檔。

B.利空因子：

1.由於Omicron變異株已快速擴散到加拿大、葡萄牙等更多國家，世界衛生組織（WHO）29日發布警告，表示與Omicron相關的整體全球風險「非常高」。各國紛紛緊縮防疫，日本宣布自30日起禁止所有外國人入境。

2.全台房價大漲，購屋坪數卻縮水！根據591調查，去年包括新竹縣市的全台七都購屋總價中位數為1,092萬元，今年來到1,154萬元；去年購屋坪數為34坪、今年則下滑至32.5坪，等於晚了一年購屋，平均得多付出62萬元總價、坪數縮水1.5坪的代價。其中，購屋最辛苦的為新竹市，單價年漲幅三成，晚一年買房就增加過百萬，且坪數縮水超過10％。

3.財政部研擬祭出打炒房新工具！財長蘇建榮26日在立院財委會指出，財政部正思考修法設立備查制度，若地方調整的房屋稅基不符市價走勢將「不予備查」，地方須重新評估再送件，有效督促地方政府適度調整不動產稅基。

4.富邦金控首席經濟學家羅瑋博士29日在富邦財經趨勢論壇中表示，影響明年全球經濟與金融市場的關鍵因素包括新冠肺炎疫情發展、各國經濟復甦速度、主要央行貨幣政策動向；在各國央行貨幣政策逐步正常化的過程中，2022年股優於債的局面依然不變，但仍須密切關注通膨、大陸經濟結構轉型、金融市場震盪等三大變數。

5.中國大陸限電、能耗雙控政策導致工程進度降緩，對水泥需求減少，水泥價格漲勢受阻，台泥、亞泥大陸市場所在的華南、華中地區，11月中以來，水泥價格降幅達5～9％不等，市場指出，台泥、亞泥第四季大陸市場的營運貢獻度恐出現「旺季不旺」的情況。

6.聯合國世界旅遊組織（World Tourism Organization）29日發布最新報告預測，新冠肺炎疫情將使今年全球旅遊業損失2兆美元收入，而且整體旅遊業復甦步伐仍緩慢而脆弱。

7.美國西岸港口營運商與碼頭工人的勞資合約協商將於明年初展開，若雙方談判未果引爆工人罷工，恐導致塞港問題加劇、全球供應鏈受阻情況惡化，令許多托運人十分擔憂。

8.中信銀29日驚傳有十多名薪轉戶客戶新申辦的Debit卡遭集體盜刷，不過，金額都很小。該案經中信銀主動偵測到異常，緊急以簡訊聯繫通知客戶，並未讓盜刷事件擴大。銀行局指出，已經收到中信銀的通報，正在了解案情中，除了清查被盜刷原因，也要求中信銀要保障客戶權益，依重大偶發事件通報規定，中信銀須於7日內要提改善報告。

9.不銹鋼盤元大廠華新麗華與板材龍頭廠燁聯29日雙雙開出12月盤價，呈現一平一跌情況，其中，華新全面維持平盤，燁聯則受到塞港未完全紓解，加上南非新變種病毒來勢洶洶等因素影響，決定調降12月內外銷價格，內銷每公噸調降2,000～3,000元，外銷最高每公噸調降50～100美元，此舉是近八個月來首度降價。

10.針對與台開合作開發台中精密一期，請求應返還結餘款，台中市政府29日提供擔保後，向台中地方法院聲請對台開相關資產暨假扣押相關銀行存款假執行。台開表示，將持續與台中市政府協商。