美科技股報復性強彈 台積聯電ADR笑了

藥物抗病毒有望 美股長黑後反彈

美股周一（11/29）上揚，抵消了前一個交易日的部分跌幅，因為疫苗和治療藥物有望緩和COVID－19（2019冠狀病毒疾病） 最新變異株的為害。此外，美國總統拜登不鎖國，也未祭出限制旅遊，顯示對Omicron新變異株病毒無所畏懼；另外，國際油價同步大漲，美元指數也揚升。

不過，在市場觀望Omicron可能打亂Fed（聯準會）升息腳步下，金融股多逆勢下挫。周一表現優異的股票分別是蘋果、谷歌、臉書（Meta）、亞馬遜、微軟、英特爾、HP、美光、ASML、德儀、AMD、Nvidia、特斯拉、應用材料與NIKE等，分別大漲2.19%、2.32%、1.47%、1.63%、2.11%、2.5%、3.9%、3.26%、4.22%、3.25%、4.59%、5.95%、5.09%、5.53%、1.11%。顯示多係科技股呈現報復性強彈行情。

周一逆勢下挫股票，包括微博、阿里巴巴、花旗集團、高盛證券、摩根大通、通用汽車與波音等，分別下跌7.43%、1.3%、0.7%、0.73%、0.43%、0.52%及0.36%。

備受台股投資人關切的ADR表現方面，台積電、聯電與日月光等ADR都臉色紅潤，分別大漲1.87%、2.7%與2.91%；不過，鴻海ADR下挫0.11%。

道瓊工業指數大漲236.60點或0.68%，以35,135.94點作收。標準普爾指數攀升60.65點或1.32%，收在4,655.27點。

科技股那斯達克指數勁揚291.18點或1.88%，收在15,782.84點。費城半導體指數漲153.41點或4.08%，收3,910.54點。

(工商時報 數位編輯)

疫情恐慌稍緩 歐股反彈

歐股周一隨著市場情緒紓緩而反彈，上週最後一個交易日因COVID－19出現最新病毒變異株引發恐慌而重挫。

倫敦FTSE 100指數上揚65.92點或0.94%，以7109.95點作收。

法蘭克福DAX 30指數漲升23.82點或0.16%，收在15280.86點。

巴黎CAC 40指數漲36.52點或0.54%，收6776.25點。

（中央社）