搶疫情財 15檔防疫概念股給力

WHO警示南非變種病毐Omicron再感染風險高，至少有14國出現確診個案，包含南非、波札那、荷蘭、英國等，另有法國與瑞士有疑似案例，以色列已率先鎖國，包括恆大（1325）等15檔防疫概念股大搶疫情財。

法人指出，Omicron新型變種病毒肆虐，「防疫概念股」連二日大漲，口罩概念股恆大、康那香、美德醫療，檢測概念股亞諾法、以及清潔用毛寶等，股價紛紛攻上漲停。

國泰證期資深經理蔡明翰指出，為防堵Omicron，多國宣布禁止非洲南部人士入境，以色列甚至宣布禁止所有外國人士入境，成為全球首個因Omicron而鎖國的國家。

疫情再起，加上近期股市漲幅已高，台股回測季線支撐，雖然收下影線，但在日線技術指標相對偏弱下，短線若無法站回月線，盤勢應該維持震盪整理的走勢。

就防疫概念股而言，由於相關個股股價整理已久，在疫情出現變化下呈現短線反彈，蔡明翰預期，不是需求面改變。

觀察美股防疫概念股指標股－生技公司莫德納走勢，2021年初到8月初，股價飆升360％，近期股價走勢疲弱，自高點回落50％，而Omicron病例爆發後，莫德納股價大漲兩成，走勢與台股的防疫概念股相似。

蔡明翰認為，顯示防疫概念股基本面強勁，但股價回檔，主要因為訂單滿手的利多，市場多已知，股價此刻大漲，應屬整理夠久，而非基本面或需求面因素。變種病毐利空需要時間消化，但疫苗施打率已日益普及，預期疫情應不會再嚴重化。

中信投顧也認為，輝瑞CEO已評論僅需100多天研發新疫苗，且各國已有抗疫經驗，預期病毒Omicron的實質影響應非全面。

此外，新病毒的威脅，讓市場對升息時間的預期，從明年6月，向後延遲到9月，對短期市場壓力，反而是有利的緩解因素。