法人認錯回補16檔 航空雙雄夯

虛驚一場！據報導感染新冠肺炎新型變種病毒Omicron的病患多為輕症，全球投資人鬆一口氣，資金湧入台股，將上周五（26日）錯賣的持股買回，台股季線有守，統計有華航（2610）、長榮航（2618）等16檔為三大法人29日認錯回補的個股。

26日WHO發布新型變種病毒Omicron恐傳染力強勁的訊息後，骨牌效應擴大，不但亞洲股市26日全面重挫，連帶歐股及美股崩盤，所幸隨著周末兩日疫情的訊息逐步釐清，投資人的恐慌情緒才漸漸平穩，主要是此次新型變種病毒Omicron雖然傳染力但多為輕症，恐慌性情緒一夕之間消除，29日空方資金大舉回補及多方資金進場追買，使得台股一度大跌202.15點後收腳，終場僅有小跌41.3點。

台股戲劇化演出，來自於三大法人認錯回補持股，據統計26日三大法人賣超但29日買超的個股有華航、長榮航、友達、陽明、聯電、長榮、群創、穩懋、永豐金、緯創、合庫金、彩晶、景碩、敦泰、台玻、金像電等16檔。

航空雙雄華航及長榮航遭到投資人無情拋售，華航股價從近期最高31.15元跌至29日低點24.25元，足足回檔6.9元，跌幅22.15％，高達兩成，跌掉兩根跌停板。不過三大法人賣壓在29日緊急煞車，三大法人回補華航42,030張，回補長榮航18,639張，法人續看好航空貨運市況持續景俏及疫情利空淡化。

統一投顧董事長黎方國表示，疫情干擾股市動盪劇烈，多頭格局不變，擇優選股低接布局，而且主計處上修台灣GDP以及11月台灣外銷訂單有機會連21紅，搭配年底集團及法人作帳啟動，指數短線急跌後可望有跌深反彈機會。

黎方國表示，三大法人29日認錯回補貨櫃航運的陽明及長榮，這兩家公司的產業市況暢旺，尤其美西線塞港未解，短期無紓解機會，支撐產業熱絡，再者各大海運諮詢機構預估2022年貨櫃運力供給增速將為近五年以來低檔，塞港議題將延續至2022年上半年，陽明及長榮2022年EPS將與今年差異不大，維持高檔。