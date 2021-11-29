IC設計廠敦泰（3545）順利以整合觸控暨驅動IC（TDDI）搭上電動車供應鏈商機，業界傳出目前開案量大幅增加，加上既有訂單持續放量出貨，且2022年又可望搭上5G智慧手機更新至AMOLED商機加持。

法人看好，敦泰2022年將持續受惠於車用TDDI及AMOLED產品出貨衝刺，推動營運持續創高。

法人指出，敦泰成功受惠於美系及韓系汽車品牌加大力道導入車用TDDI產品，且未來幾年新車款當中，車內將至少有一塊面板將會採用TDDI晶片，因此使敦泰自2021年下半年以來車用TDDI開案量大幅成長。

據了解，敦泰車用TDDI產品在2021年就開始逐步量產出貨，雖然當前占營收比重仍偏低，但由於車用產品毛利率高、生命週期長，因此一旦確立拿下客戶該款TDDI訂單，生命週期將具備數年時間，遠勝於一般消費性產品一年左右時間即被新產品替代。

事實上，車用晶片市場持續維持熱絡水準，且未來不論是電動車或燃油車都將會加快導入汽車智慧化，同時也讓車內需要導入更多觸控面板，讓操作者能更直覺化操作，且系統廠為強化使用者體驗，開始加速導入TDDI技術的面板模組，讓車用TDDI晶片已經成為當前趨勢。

不僅如此，由於智慧手機品牌在TDDI成本提升情況下，開始趨向於加快導入AMOLED產品，使2022年起推出的新款中高階智慧手機面板開始往AMOLED面板靠攏，有望使敦泰AMOLED觸控IC及驅動IC產品出貨更上一層樓。

法人表示，敦泰AMOLED觸控IC當前已經順利打入韓系、陸系等面板大廠供應鏈，驅動IC雖然出貨比重仍低，但隨著AMOLED商機持續崛起，敦泰有望在2022年擴大拿下陸系面板廠的AMOLED驅動IC訂單，使出貨動能持續成長。

至於在價格走勢上，雖然當前市場因長短料及庫存調整等因素，使驅動IC拉貨動能不如先前強勁水準，不過在2022年驅動IC供給將持續短缺效應下，市場預期驅動IC市場在2022年持續迎來價格強勁走勢。

敦泰10月合併營收達20.55億元、年成長60.6％，創單月歷史第三高。累計2021年前十月合併營收為184.49億元、年增71.3％。法人預期，敦泰全年營收可望繳出年成長超越五成的歷史新高水準，且獲利將挑戰賺進近三個股本的新猷表現。