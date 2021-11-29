春雨：鋼鐵景氣樂觀看待

台灣鋼鐵集團旗下扣件大廠春雨（2012）29日舉辦法說會，春雨董事長林輝政表示，受到碳中和影響，全球鋼廠都在進行減產動作，加上各國為了刺激經濟都大力推動基礎建設，加上歐盟對大陸扣件課徵反傾銷稅，有利台灣扣件業者銷歐，因此對未來鋼鐵景氣表現，抱持樂觀態度。

春雨今年業績表現亮眼，前三季稅後淨利達6.88億元，EPS 2.26元，比去年同期增加414％，前三季稅後淨利和營業利益都創新高，前十月合併營收95.44億元，較去年同期大增48.33％，並超越去年全年營收。

林輝政指出，今年以來，伴隨疫後經濟復甦，歐美房市大幅擴張，鋼鐵原料鐵礦砂及煤炭價格雙漲，客戶大量回補庫存，加上缺櫃塞港，船運費大漲，使得台灣扣件供不應求。時序進入第四季，歐美房市擴張暫緩，缺櫃塞港影響減少，庫存去化放緩，但長期來看，供給面因大陸碳中和因素，鋼材製造成本勢必上升；需求面，因塞港緩解、庫存消化後，各國基礎建設需求將回升，加上歐盟對大陸扣件課徵反傾銷稅，有利台灣扣件業者銷歐。

對於台鋼集團進入春雨後的各項傳言，林輝政強調，台鋼集團2013年進入公司董事會後，2017年正式管理經營，經營團隊落實成本樽節，強化資產運用效率，以提升公司營運表現。

其中，在落實成本樽節方面，裁撤營運不佳的春雨鞍山廠，控管無效益的費用支出，使持續虧損的春雨東莞得以止血，轉虧為盈，並簡化投資架構，提升管理效率，持續整合集團內部資源，調整各集團公司定位，發揮集團產銷綜效。

在強化財務結構方面，林輝政指出，以前大都是短期借款，需要半年或是一年簽一次約，較為麻煩，現在改為長期貸款後，都是五年期，對公司的經營較為穩定。

此外，林輝政表示，對於近來有媒體報導，台鋼持有1～2％，花幾千萬買委託書，拿下一家上市櫃公司，但台鋼及友軍對春雨持股達35％，為最大股東，並非透過委託書入主春雨；此外，2017年春雨聯貸30億及2019年春雨聯貸17.9億，是把公司資產從公司口袋搬到自己的口袋，都是錯誤的報導，事實上辦理兩次聯貸都是為了強化財務結構，且要以長期借款取代短期借款，使長期借款占負債比由不及10％拉升至接近40％。