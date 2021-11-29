亞昕握540億新案 營運添柴火

有「林口王」之稱的亞昕國際（5213）今年在新案密集交屋挹注下，前三季每股賺0.66元，展望未來，亞昕表示，目前手握540多億元的新案，可望為未來三年業績增添柴火。

亞昕指出，疫情降級後遞延買盤回籠，加上市場對於通膨預期升溫，房地產市場交易也隨之熱絡，賞屋人潮增加下，帶動總簽約戶數持續增長中；其中桃園「喜徠登」，青埔唯一酒店式公寓住宅，規劃二～三房格局，總戶數達555戶，11月初公開，短短三個星期內，銷售率就直衝七成。

展望今年可完工入帳個案，亞昕表示，包括「柏克萊公園」、「昕樂章」等，目前剩下一樓店面待售。

累計今年前三季合併營收29.46億元、每股稅後盈餘為0.66元，雙雙超越去年同期。

亞昕表示，截至今年前三季，總資產已來到380.08億元，其中，存貨包括在建房屋、營建用地等，已達285.31億元；對於未來三年業績，已規劃可供完工入帳案源。

亞昕表示，展望2022年房市頗具信心，受惠於低利環境、游資豐沛、經濟復甦等利多因素，有助於提供首購族及換屋族購屋需求，包括林口「昕聯心」、三重「昕悅灣」、大同「亞昕華威」、桃園「向陽」等，預估總銷達120億元以上的新案，會自今年底陸續申請使照、完工交屋，有助於明年業績成長。

亞昕近年從林口擴大版圖到台北、桃園、苗栗、台中，積極購地推案，目前全台線上新案包括：台北市「擎天森林」、「亞昕華威」；新北市「昕聯心」、「昕悅灣」、「昕上城」、「淳白」；桃園「向陽」、「一見」、「喜徠登」；苗栗「昕見築」及台中「一緒」，屢開紅盤，推案量逾540億元，平均銷售率達七成以上。

另外，最近亞昕林口新案「昕銀座」，甫於11月中旬取得建照，開賣一周以來，已銷售近50戶；而新莊百億大案「日系城中城」-「森中央」，日前正積極籌備申請建照，據代銷公司回報的預約賞屋組數，呈現未演先轟動的成績。

亞昕指出，隨著各案完工入帳，應可貢獻未來三年穩定成長的動能。