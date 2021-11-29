兆豐投顧:明年台股呈大箱型 上看18,500點

兆豐投顧表示，2022年大環境處於經濟成長率、企業獲利、資金動能成長趨緩的基礎上，加上高通膨，預料大盤在歷經前2年大幅變動後，2022年應將逐步回歸正常，預估台股將呈高低點略為向上的大箱型走勢，支撐與壓力分別落在15,000點及18,500點。

2021年因低基期優勢，全球經濟成長率預期將年增5.9％，但根據IMF預估，2022年全球經濟成長率將放緩至4.9％，主要經濟體美、中、歐、日等地區成長率皆同步下滑，不過相較過去30年數據，國內生產毛額（GDP）年增率仍屬於強勢，不應將其視為利空因子，應以正向看待。

此外，企業獲利在2021年大幅成長後，基期墊高，市場預估企業獲利成長率將大幅下降至個位數，其中因疫情激發的消費性需求明顯降溫，取而代之的是商業需求回溫，同時異常上漲的產品價格將歸於正常。惟台股本益比則因企業獲利上升而趨降，已落入歷史區間的下緣，構成下檔支撐。

籌碼方面，外資連續2年賣超台股，合計金額逾1兆元，已打破歷史慣性，顯示外資賣超趨勢成型，但台股卻持續上漲創高，主因內資源源不斷投入股市，藉由自然人成交比重提升、周轉率增加、融資餘額升高，宣示內資主導台股走向扮演決定性角色。

市場高度關注的通貨膨脹議題，預估在供應鏈缺口逐步緩解後，可望由高峰向下，但能否如聯準會（Fed）樂觀預期的回落至2.5％政策目標區仍需觀察。由於通膨壓力未除，預期2022年中旬完成QE退場後，Fed最快將在2022年6月後進行首次升息，全年恐有兩次升息的可能。影響所及，國際美元、債券殖利率攀升，資金動能將顯著趨緩，加上資金成本提高，也將牽動資金在不同市場及商品間流動，為股市帶來動盪，所幸資金存量仍高，不至於轉入空頭趨勢。