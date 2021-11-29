11月29日一分鐘強弱勢股
11月29日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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嘉里大榮(2608)
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10.00
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變種病毒利空傳開，市場預期民眾擔憂病毒，網購商機再起
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ABC-KY(6598)
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9.99
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25項真菌診斷ASR在數家美國醫院測試，明年首季出貨
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毛寶(1732)
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9.98
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南非Omicron病毐來襲，清潔用品大廠毛寶為受惠股
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合晶(6182)
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9.97
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矽晶圓市況供需持續吃緊，2022年全球正式進入供不應求
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大眾控(3701)
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9.97
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擴增實境抬頭顯示器產品AR HUD，明年下半年出貨
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德微(3675)
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9.96
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二極體廠德微成功拿下先前敦南車用電子封裝廠產線
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立凱-KY(5227)
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9.93
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為磷酸系鋰電材料製造商，將減資34.85%彌補虧損
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金可-KY(8406)
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9.90
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私募基金擬斥272億元、每股 280元為對價併購下市
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寶島科(5312)
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9.90
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金可-KY將以每股280元被併購，寶島科為大股東受惠
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新唐(4919)
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8.71
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推出第三代車用電池監控，擴充汽車電子相關產線，挹注營運
製表：王淑以
11月29日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢因素
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VHQ-KY(4803)
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10.00
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因財務報告顯示淨值為負數，自12月27日起下櫃
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合一(4743)
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9.97
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糖尿病足慢性傷口潰瘍新藥ON101利多，但漲多回檔
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泰谷(3339)
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9.41
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因淨值回到票面，23日恢復融資券交易而大漲，漲多拉回
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力肯(1570)
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9.25
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為專業級釘槍大廠，美國基礎建設帶動，明年營有望成長
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長榮航(2618)
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8.12
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Omicron變異株利空，打擊客運市場，惟貨運將續旺
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華航(2610)
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7.30
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疫情、海轉空激勵貨運業績，股價漲大，惟變種病毒利空回檔
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台開(2841)
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7.22
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第3季帳上現金3240萬元，現金流不足，股東賣出持股
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建碁(3046)
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6.13
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積極搶進電動車市場商機，獲美國獨立充電樁服務商訂單
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中光電(5371)
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5.29
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為元宇宙概念股，惟宏達電等領頭羊重挫，股價回檔
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光鋐(4956)
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5.22
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今年獲利拚10年高，明年續看好IR感測/車，但漲多回檔
製表：王淑以
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