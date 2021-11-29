11月29日一分鐘強弱勢股

11月29日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

嘉里大榮(2608)

10.00

變種病毒利空傳開，市場預期民眾擔憂病毒，網購商機再起

ABC-KY(6598)

9.99

25項真菌診斷ASR在數家美國醫院測試，明年首季出貨

毛寶(1732)

9.98

南非Omicron病毐來襲，清潔用品大廠毛寶為受惠股

合晶(6182)

9.97

矽晶圓市況供需持續吃緊，2022年全球正式進入供不應求

大眾控(3701)

9.97

擴增實境抬頭顯示器產品AR HUD，明年下半年出貨

德微(3675)

9.96

二極體廠德微成功拿下先前敦南車用電子封裝廠產線

立凱-KY(5227)

9.93

為磷酸系鋰電材料製造商，將減資34.85%彌補虧損

金可-KY(8406)

9.90

私募基金擬斥272億元、每股 280元為對價併購下市

寶島科(5312)

9.90

金可-KY將以每股280元被併購，寶島科為大股東受惠

新唐(4919)

8.71

推出第三代車用電池監控，擴充汽車電子相關產線，挹注營運

製表：王淑以

11月29日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢因素

VHQ-KY(4803)

10.00

因財務報告顯示淨值為負數，自12月27日起下櫃

合一(4743)

9.97

糖尿病足慢性傷口潰瘍新藥ON101利多，但漲多回檔

泰谷(3339)

9.41

因淨值回到票面，23日恢復融資券交易而大漲，漲多拉回

力肯(1570)

9.25

為專業級釘槍大廠，美國基礎建設帶動，明年營有望成長

長榮航(2618)

8.12

Omicron變異株利空，打擊客運市場，惟貨運將續旺

華航(2610)

7.30

疫情、海轉空激勵貨運業績，股價漲大，惟變種病毒利空回檔

台開(2841)

7.22

第3季帳上現金3240萬元，現金流不足，股東賣出持股

建碁(3046)

6.13

積極搶進電動車市場商機，獲美國獨立充電樁服務商訂單

中光電(5371)

5.29

為元宇宙概念股，惟宏達電等領頭羊重挫，股價回檔

光鋐(4956)

5.22

今年獲利拚10年高，明年續看好IR感測/車，但漲多回檔

製表：王淑以

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工商時報 王淑以

證券產業新聞中心-證券組