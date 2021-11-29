長下影線留伏筆 分析師爆跌深股要彈了

新冠肺炎新型變異株Omicron血洗全球股市，台股今（29）日開低走高，早盤一度下挫逾百點，最低來到17,167點，測試半年線支撐且兵臨季線關卡，盤中隨著美期電子盤反彈，帶動指數盤中回到平盤之上，高低點差距248點，收下長下影線。分析師認為，多頭還有反攻機會。

航運三雄強勢走揚，長榮（2603）、陽明（2609）上漲逾1％，散裝航運股慧洋-KY（2637）、裕民（2606）等均在盤上表現，防疫概念股亦不俗，康那香（9919）、恆大（1325）及熱映（3373）亮燈漲停，車用電子、IC設計、印刷電路板（PCB）、被動元件等族群也有表現，加上盤中逢低買盤進場拉抬電子權值股，盤中指數一度站回17,400點，不過尾盤有調節壓力，終場下跌41點，收在17,328點，半年線失而復得，成交量達3,181億元。

投顧分析，只要是病毒效應造成的股市下跌，很快補漲回來，甚至加倍奉還，台股拉出長下影線，有初步止跌訊號，等到明（30）日站穩今日高點才是真正止跌；展望本周台股，預期題材股可能稍作休息，投資人得等待籌碼沉澱再行操作，可留意智原（3035）、強茂（2481）、新唐（4919）等，以及近期股價強勢的太陽能族群。

分析師認為，台股上周已回檔整理，所以本周反而有機會反彈，醞釀另一波主流的誕生，那些沉寂已久的防疫股就是其中一例。另外，航運股也打底很久，在底部才剛剛上漲，若美國聯準會提前升息，對金融股是利多，這些標的可以留意。但先前漲多的電動車、元宇宙等題材股，有待修正之後、 籌碼沉澱，才有機會再上攻。

（旺得富理財網 黃順德）

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