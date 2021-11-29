航空雙雄嚇趴 電子零組件力挺 25檔堅守

台股今（29日）加權股價指數收盤報17,328.09點，跌41.3點，跌幅0.24％，成交量為3,181.71億元。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計嘉里大榮、ABC-KY、瑞基、合晶等25檔強勢漲停板，表現搶眼。

類股表現以電子零組件類股波動最大，分別上漲0.92％，觀光類股跌幅明顯，下跌1.96％。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股今漲幅達7％的有14檔，前9名皆為漲停，依序為嘉里大榮（2608）、ABC-KY（6598）、毛寶（1732）、大眾控（3701）、宅配通（2642）、恆大（1325）、亞諾法（4133）、康那香（9919）、美德醫療-DR（9103），9檔漲停，其餘為新唐（4919）。

上市股今跌幅超過5％的有12檔，前10名有誠研（3494）、長榮航（2618）、華航（2610）、環科（2413）、台開（2841）、鈞興-KY（4571）、建碁（3046）、上曜（1316）、光鋐（4956）、利勤（4426），本日無跌停個股。

上市成交量前10名個股依序為華航（2610）、長榮航（2618）、長榮（2603）、新光金（2888）、聯電（2303）、群創（3481）、新唐（4919）、友達（2409）、陽明（2609）、開發金（2883）。

上櫃有17檔9％以上漲幅，漲幅前19名都是漲停，前10名為瑞基（4171）、合晶（6182）、德微（3675）、天蔥（2740）、熱映（3373）、立凱-KY（5227）、笙泉（3122）、醣聯（4168）、商之器（8409）、金可-KY（8406）。

今日上櫃有12檔股票有7％以上跌幅，跌幅前10名有VHQ-KY（4803）、中天（4128）、康呈（6236）、合一（4743）、點晶（3288），5檔跌停。其餘為泰谷（3339）、力肯（1570）、金雨（4503）、久正（6167）、精聯（3652）。

上櫃成交量前10名個股依序為合晶（6182）、萬泰科（6190）、鈺創（5351）、元太（8069）、越峰（8121）、漢磊（3707）、創惟（6104）、中天（4128）、力肯（1570）、點序（6485）。

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