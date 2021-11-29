航運股海陸戰隊6檔威 航空「疫」起趴下

南非Omicron新冠疫情風雨欲來，全球股市不安，台股周一開跌49.38點報17320.01點，台股早盤一度大跌逾150點，最低達17167.24點，跌破半年線17273點，但隨著逢低進場買盤湧現，指數跌幅收歛近平盤，指數暫時守住17300點。而除了防疫概念股出頭穩局，運價堅挺的航運股也不甘落於人後，疫情可望推升網購的宅配雙雄，宅配通（2642）攻鎖漲停、嘉里大榮（2608）觸及漲停，貨櫃三雄陽明（2609）、長榮（2603）上漲逾2％，萬海（2615）也力挺多方，而BDI指數續漲3.3％，散裝裕民（2606）、慧洋-KY（2637）、中航（2612）等亦翻紅上揚，航運類指漲幅居上市之冠，十點半漲約1％，然疫情受害股如航空雙雄華航（2610）、長榮航（2618）則繼上周五跌停後續大跌約5％。

包括恆大（1325）、毛寶（1732）、亞諾法（4133）、醣聯（4168）、康那香（9919）等防疫股紛紛漲停，Omicron變種病毒出現，法人、專家看好國內的航運股、防疫股成為資金避風港。因為如果鎖國再現恐加劇塞港困境，衝擊運價再湧一波成長力道。

航空來看，根據交通部民用航空局最新公布7家國籍民航運輸業營運概況，今年前3季，華航唯一獲利，但累積盈餘仍是長榮航居冠。受到COVID-19疫情影響，民航業多數航班仍停飛，民航局統計，目前國籍航空公司客運量仍只有2019年的2％。雖然正值航空貨運旺季持續激勵運價，但看好明年可望重啟國外觀光助益客運，卻遭新冠大魔王引發不確定性，拖累航空雙雄連2日重傷，雙雄26日遭外資賣超居冠亞軍，華航11月24日登30元大關，25日股價續寫23年來新高，26日即摔下跌停、摜破5日線，周一29日一度失守月線；長榮航26日跌停失去5日線後，周一直接失守月線。

上海航交所公布最新SCFI綜合運價指數，持續呈現淡季不淡，上周來到4601.97點，較前一周再漲46.76點，漲幅1.03％，連三周上揚，三大主要遠程航線中，遠東到美東線止跌回升，美西線連兩周持平，歐洲線連續四周下跌。目前運價指數維持在高檔，較去年同期大幅增加，法人預估貨櫃三雄長榮、陽明、萬海本季營運獲利都將可望優於去年同期，第四季及今年全年獲利可觀。

以長榮及陽明為例，2021年前三季獲利皆賺逾三個股本，且提前創下歷年新高紀錄，法人預估2021年全年每股盈餘上看40～50元，換算本益比不足三倍，遠低於全球貨櫃航運股，近期股價站回季線之後，陸續吸引法人進場回補。陽明、長榮目前皆站穩5日線，三雄上周五遭外資轉買超，投信仍持續力挺。

全球海運供應鏈面臨五隻黑天鵝罩頂，包括Omicron變種病毒來襲、大陸新規限制航運追蹤、大陸能耗雙控影響、塞港等，再度升高市場對疫情和供應鏈的憂慮，在船舶艙位供給緊張下，搶艙大戰一觸即發。貨代業者透露，12月歐美線運價蠢動，開始有航商收附加費，並傳出月中將上調運價，是否挑戰目前天花板價，業界關注。

美國經濟學人智庫預估，大多數供應鏈中斷有望在2022年中緩解，但取決於疫情、大陸能源危機是否有效紓解。

（時報資訊 葉時安）

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