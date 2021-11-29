Omicron來襲 台股續挫 一度跌破半年線

（09:28更新）大盤波動跌幅持續擴大，走跌200點，跌逾1.15%暫報17,169.23點，跌破半年線，恆大、毛寶、宅配通攻漲停。

南非Omicron病毐來襲，台股加權指數29日開在17,320.01點，下跌49.38點，權王台積電（2330）開低在594元，下跌2元。防疫概念股包括恆大（1325）、毛寶（1732）等紛紛大漲，但疫情受害股如華航（2610）、長榮航（2618），則大跌逾4％，台股早盤指數一度大跌逾百點，但隨著逢低進場買盤湧現，指數跌幅收歛，縮至百點以內。

美股26日下跌，三大指數都跌逾2％，因世界衛生組織公布新型新冠變異毒株，引發市場的擔憂。

道瓊工業平均指數11月26日終場下跌2.53％（905.04點）、收34,899.34點。

那斯達克指數下跌2.23％（353.57點）、收15,491.66點。費城半導體指數下跌2.92％（112.88點）、收3,757.13點。

元富投顧指出，目前台股遇到相當尷尬情境，當美國股市創新高時，台股也有一波波緩步跟上，但亞股卻是持續拉回，台股多空拉鋸下，資金流向壓力仍大。

美元指數是另一個重要領先指標，也是資金中期的風向球，美元指數短線在96附近震盪，但在93～95區間已打出長達16個月大底部型態，目前持續走強中，要留意熱錢的去處，未來留意台股外資資金動向。

近期亞洲股市同步走弱，韓股和港股紛紛出現重挫格局，這也讓台股跟著下跌。台股現階段重要的護國神山，台積電再度失守季線，股王矽力-KY也高檔拉回，另外，航空雙雄走勢，也相當弱勢，牽動非電子股。美國公債殖利率大幅震盪，將是美股和台股中期最大變數，短線宜小心謹慎。

延伸閱讀

Omicron傳染力待觀察 日、韓股市跌勢收歛