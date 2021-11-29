群益看好第三代半導體 康和：本周看17,600點

群益證券本周看好四類股

11月26日全體上市公司總市值為53兆4,839.54億元，較前周五（19日）總市值減少1兆3,643.44億元，周減幅為2.49％。群益證券本周看好四大題材類股，包含：第三代半導體股、晶圓股、航運股、鋼鐵股等，看本周台股指數區間為17,300～17,800點。

群益證券分析指出，近期三項國內外利多因素：

一、2021年全球缺晶片壓力延續到2002年，台灣是半導體供應鏈一環，雖然「元宇宙」的世界，台灣沒有發展的主導權， 但高階運算、人工智慧AI晶片等，都是台灣科技產業重大商機，台積電持續擴廠與擴大先進製程產能，表示看好未來成長動能，產業淡季與庫存問題等都是相對短期因素。

二、受惠全球經濟持續復甦且終端需求熱度高、新興科技應用穩定擴展，台灣10月工業生產指數134.93創歷年同月新高，年增11.2％，生產旺盛引發投資熱潮遍及科技與傳產，建設台灣成為主軸，例如台積電將於高雄設廠，立刻引爆當地地產開發與房價上漲。

三、拜登出手打壓油價，釋出戰備儲油動作短期對油價影響不大，但拜登大動作代表油價不會無上限狂飆，下跌與否則要看 OPEC+12月初會議後是否改變策略增產，OPEC秘書長Mohammad Barkindo日前表示，全球油市最快將在12月會出現供給過剩。

康和投顧預期本周指數區間17,000～17,600點

台股累計今年初開盤迄11月26日共220個交易日，集中市場總成交值88兆2,169.53億元，市場日均值為4,009.86億元，股票成交量週轉率為190.73％。康和投顧預期本周指數將在17,000-17,600點區間震盪，本周看好八大題材類股，包含：LED股、高速傳輸概念股、IC設計股、保護元件股、網通股、矽晶圓股、ABF股、晶圓成熟製程股等。

康和投顧分析指出，彙整近期三項國內外利多因素，包含：

一、美國當周初請失業金人數為19.9萬人，持續寫下新低紀錄，強勁的失業金數據象徵著經濟成長動能延續。

二、國內10月份外銷訂單金額為591億美元，年增率14.6％，為連續20個月正成長，強勁的訂單數據有望帶給台股相對支撐。

三、時序進入第四季下半場，年底企業集團與投信作帳行情將來臨，可望推升個股表現。