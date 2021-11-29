11/29盤前掃描｜黑天鵝群襲 海運漲價聲起

本日重要投資情報：（1）12檔融資減肥 籌碼穩；（2）低軌衛星頻譜 擬趕下季發照 ；（3）Omicron來襲 政府基金480億上膛護盤；（4）美基建商機 5家外銷螺絲廠旺到明年Q3。



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黑天鵝群襲 海運漲價聲起

全球海運供應鏈面臨五隻黑天鵝罩頂，包括Omicron變種病毒來襲、大陸新規限制航運追蹤、大陸能耗雙控影響、塞港等，再度升高市場對疫情和供應鏈的憂慮，在船舶艙位供給緊張下，搶艙大戰一觸即發…閱讀全文

Omicron來襲 政府基金480億上膛護盤

美股26日遭遇聯準會（Fed）可能提前升息及新冠肺炎變種病毒侵襲，四大指數全面重挫逾2％，連帶使台股期貨夜盤續重挫至17,070點，機構法人直指新制勞退480億元委外代操上膛、將伺機進場，「萬七」可望是短線鐵板…閱讀全文

外資唱旺PCB 瑞銀喊買五虎將

PCB產業大循環登場，瑞銀證券看好，高效能運算（HPC）、人工智慧（AI）與自動駕駛提供PCB產業內含價值提升催化劑，一口氣給予南電、臻鼎-KY等指標五虎將「買進」投資評等…閱讀全文

低軌衛星頻譜 擬趕下季發照

全球低軌道衛星產業發展升溫，台灣決定加快低軌道衛星頻譜執照發放時程。據了解，交通部近日已將低軌道衛星頻譜供應計畫正式送交行政院審查，據悉，基於擴大台廠打入國際低軌道衛星全球供應鏈考量…閱讀全文

12檔融資減肥 籌碼穩

台股黑色星期五（26日）大跌284點，指數摜破月線，散戶有如驚弓之鳥，單日融資餘額大減近46億元，投資專家指出，融資浮額清洗有助籌碼穩定，可留意融資張數餘額下降的個股，若能搭配融券持續上升，有助軋空行情…閱讀全文

16檔12月常勝軍 法人卡位

時序進入年底，儘管變種病毒來襲，但證券專家認為，11月台灣外銷訂單有機會連21紅，加上亞幣強勢的資金行情，又有年底集團及法人作帳啟動，指數仍有高點可期。盤面上有包括合晶（6182）、中美晶（5483）等近十年12月份股價有8次以上收漲，吸引法人進場…閱讀全文

美基建商機 5家外銷螺絲廠旺到明年Q3

受惠於歐盟對大陸螺絲產品祭出反傾銷措施，與美國推出1.2兆美元的基礎建設大商機，鋼材需求增溫，螺絲大廠春雨、聚亨、恒耀、朝友及豐鵬等相關鋼廠2022年外銷螺絲接單暢旺，不僅上半年接單滿檔…閱讀全文