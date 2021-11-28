線纜業 今年業內外皆美

銅價飆漲，線纜業上市公司今年業內外皆美，前三季全面獲利。宏泰（1612）出售南崁廠房及土地給台灣微軟營運完成過戶，第四季認列處分利益21億元，對EPS貢獻6.64元，前三季EPS為1.5元，今年EPS逾8元，成為線纜業獲利王。大亞（1609）、大山（1615）今年營收則創新高。

業者指出，英國倫敦金屬中心（LME）三個月期貨及現貨銅價從去年11月起走揚，年漲幅近36％，5月飆至10,747美元後，回跌至9,200多美元，10月15日起再度走揚，盤中最高曾飆至11,299.5美元，締造史上新高後再度回跌，目前銅價仍處於高檔，11月25日三個月期貨及現貨價格都在9,800美元以上。

業者表示，客戶向來追漲不追跌，銅價上漲可將原材料漲價反映在電力線纜、漆包線或銅材報價上，客戶下單意願增強。

不過礙於最近鋼筋、水泥等建材飆漲，建築工人工資也因台積電建廠搶人而暴增，許多台商放緩建廠速度，連帶影響線纜業出貨速度。

華榮（1608）、大亞、大山及宏泰等線纜業者預期，第四季電力線纜接單、出貨及營收與第三季相當。大亞前十月合併營收223.46億元，勝過去年度183.06億元，創史上新高。

華新（1605）指出，因應銅及鎳價等原物料上漲，今年5月起連續七個月調漲不鏽鋼報價，電力線纜銷售穩定，下半年營運優於上半年看法不變。

大山子公司昕邑建設去年9月推出首筆住宅建案，三個月完售，今年3～5月陸續交屋，認列營收、獲利，前三季合併營收33.66億元、EPS達2.27元，雙雙改寫同期新高，全年合併營收改寫史上新高。

宏泰總經理黎文斌、電材事業總經理張永城指出，宏電橫跨電力線纜及銅箔基板兩生產領域，第三季電力線纜有台電大單出貨，第四季雖也有台電訂單出貨，但金額不如第三季多，第四季與第三季相比持平，今年電力線纜預估年成長一成多，CCL第三、四季需求相當，宏泰今年整體訂單比去年兩位數成長，明年營運也追求成長。

宏泰南崁廠6,962.88坪土地、建物6,760.55坪，以總價23.995億元賣給台灣微軟營運，已完成過戶手續。宏電表示，南崁廠售後回租至明年4月，認列處分利益達21億元，EPS貢獻6.64元，今年合併營收無法超越史上新高70億元，但獲利將改寫史上新高。