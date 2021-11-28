化工股訂單旺 Q4營運續揚

受惠半導體、鉀肥、航運市況活絡，化工族群東鹼（1708）、永光（1711）、長興（1717）、材料-KY（4763）、中華化（1727）、三福化（4755）、南寶（4766）獲利報喜；隨漲價策略、新單加持，第四季營運蓄勢推進。

東鹼硫酸鉀年產14萬噸，另有15艘船全輕便型船的散裝航運船隊及純鹼貿易。

全球肥料需求高，東鹼預計價漲趨勢將至少延續到明年第一季；2022年全球硫酸鉀市場需求仍將穩定成長，為減緩原物料及運費仍居高不下衝擊，將更積極推動散裝船運的訂單與出貨機會。

南寶越南廠區恢復生產，客戶產量亦逐步提升，過去幾個月密集與客戶溝通成本壓力並調升價格。因鞋類終端市場需求強勁，品牌客戶庫存水位低檔，明年一整年可能都處於旺季；工業用膠、塗料與建材業務和全球景氣連結高，展望也偏樂觀。

永光出貨持穩推進，10月、前十月自結獲利均較去年同期翻倍復甦；前十月每股稅前盈餘1.01元。長興前十月自結獲利年增51.43％，每股稅前盈餘3.18元。

長興合成樹脂價格逐步調漲反應成本，市場需求及出貨量可望回溫；特化材料需求仍然熱絡；電子材料受惠高階PCB、IC載板需求強勁，真空壓模機仍是供不應求。

絲束、醋片需求維持強勁，材料-KY第四季訂單滿載；近期與客戶溝通明年價格調整，目標調幅約10～15％，加上醋酐新廠投產，有助成本獲利結構優化。

反映成本壓力，上緯投控（3708）9月中旬陸續調整售價，改善獲利狀況，並推廣新創產品「SWANCOR HYVER」於上緯新型風電認證及船用灌注樹脂應用。

上緯表示，超過80米的風電葉片試製及測試已於大陸風電客戶開展認證程序，預計2022年首季完成認證。