戰略新板業績說明會 今登場

櫃買中心推出系列之「櫃買市場業績發表會」已舉行過九場次，今（29）日進行第十場次「電子商務」，由知名電商公司網家（8044）經營團隊登場。另本周推出興櫃戰略新板連兩場業績說明會，宏碁智醫（6587）在29日舉行，進典（6843）則在12月3日召開，都將以線上直播說明財務業務資訊。

櫃買中心指出，受惠於後疫情時代之宅經濟效應，11月29日邀請在「電子商務」領域表現亮眼之網家公司經營團隊。至於「興櫃戰略新板公司業績說明會」聚焦創新產業，29日由宏碁智醫登場，該公司主要產品眼科智慧醫材AI輔助診斷軟體，是應用於糖尿病視網膜病變之人工智能判讀，目前仍處於市場銷售開發階段，將持續研發其他眼睛疾病檢測項目。2020年營收為101萬元，稅後虧損為1,192萬元，每股虧損為2.38元，今年上半年營收為427萬元，稅後虧損為631萬元，每股虧損為1.22元。

接續進典將在12月3日登場，主要產品為球閥及蝶閥等工業閥門，具有可耐超高低溫、耐超高壓與環保低逸散設計等特色，產品可廣泛應用於半導體、石化、製藥、鋼鐵等不同產業。2020年營收為6億4,462萬元，稅後盈餘為6,167萬元，每股盈餘為2.15元，2021年上半年營收為4億4,291萬元，稅後盈餘為4,283萬元，每股盈餘為1.49元。