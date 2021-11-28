台股回測季線 萬七關卡有撐

美Fed官員轉鷹派及新一波變種病毒即將來襲，26日亞股及歐美股市場全面重挫，台股也摜破月線及中止周線連七紅翻黑。投資專家指出，變種病毒可能讓美國減緩縮表及延後升息，而台股今年獲利達4兆元及4.5％高殖利率題材，指數先看回測季線，更下方萬七關卡具支撐力道。



康和證券投資總監廖繼弘指出，通膨上升，聯準會轉偏鷹，國際疫情變種病毒等衝擊，歐美股市重挫（道瓊指數跌破季線及半年線，那斯達克破月線，S&P500和費半指數回測月線，德股破季線及半年線，法股破季線），將影響台股走勢以及減弱年底作帳行情力道。但美股還維持中長多，台股年線向上的中長多格局，加以今年企業獲利達4兆及預估明年配息後殖利率達4.5％，將提供台股低檔基本面支撐，持續高檔震盪格局，下方如不能守住季線，萬七關卡將具強勁支撐。



廖繼弘表示，台積電、聯發科及聯電等權值股走勢攸關指數能否守住季線或萬七的的觀察指標；建議選擇題材股操作，看好半導體、車用電子、IC載板、伺服器相關以及貨櫃航運等類股，主要是產業前景佳以及明年營運展望好，貨櫃航運股則有歐洲疫情上升及塞港難解，運價不易明顯拉回，明年獲利可望維持及本益比低，有機會補漲。



大展投顧總經理賴建承則表示，變種病毒影響還待觀察，實際衝擊美股在內全球股市重挫主因，是近期美國消費者物價指數（CPI）年增率6.2％為30年新高，市場預期12月中Fed會議每月縮減購債規模由150億美元擴大為300億美元，觀察台股已跌破月線，先看11月初的17,237點以及季線支撐。



賴建承指出，短線盤勢拉回修正，包含元宇宙、第三代半導體、低軌道衛星等題材股，及中小型電子股等，回檔壓力大，反倒是可留意今年業績持穩及股價位階相對低的金融股，而原物料受疫情因素也可能上揚，可留意航運貨櫃股，以及時序近年底之集團作帳股。