16檔12月常勝軍 法人卡位

時序進入年底，儘管變種病毒來襲，但證券專家認為，11月台灣外銷訂單有機會連21紅，加上亞幣強勢的資金行情，又有年底集團及法人作帳啟動，指數仍有高點可期。盤面上有包括合晶（6182）、中美晶（5483）等近十年12月份股價有8次以上收漲，吸引法人進場卡位。



凱基開創基金經理人顏克丞表示，南非新變異株Omicron現身，打趴全球股市，美股道瓊工業指數26日大跌超過900點、創下今年最大跌幅，恐影響台股29日開盤。所幸台股基本面佳，10月外銷訂單同比維持正成長，且2021年前10個月外銷訂單約5,407億美元，較2020年同期增加1,254億美元，年增30.2％，加上新台幣續強環境，季線關卡將是多空防線。



伴隨市場熱議元宇宙、低軌衛星等題材，觸發電子股迎接科技新紀元，仍可望醞釀向上攻堅力道，惟須留意高通膨環境下，市場波動度加大，維持均衡布局為上策。



根據統計，歷年來台股12月易漲難跌，其中，包括合晶、華邦電、中美晶、雙鴻、智原、全新、新光鋼、南亞、萬海、建漢、信邦、精星、嘉澤、亞德客-KY、希華、廣達等16檔，近十年來12月份股價收漲次數在8次以上、平均漲幅逾3％，上周法人累積買超1.21～16.84億元不等。



法人指出，矽晶圓供需吃緊，漲價趨勢至少延續到2024年，且矽晶圓廠與客戶談判大有斬獲，已展開大規模的新建廠房擴產計畫，矽晶圓產業進入為期三年以上的超級周期，包括中美晶、合晶，被看好是受惠最深的兩台廠；中美晶藉策略合作再投資，強化獲利能力，前景良好。合晶則隨功率半導體市場成長而受惠。



廣達、嘉澤也在日前獲外資點名，隨英特爾（Intel）及超微（AMD）伺服器新平台升級力道將發酵，可望增添成長動能。其中，廣達因2022年消費性NB、Chromebook銷售恐下滑，可能影響獲利，但仍肯定廣達為伺服器ODM的領導廠商，預期其數據中心業務的成長動能，將十分強勁。