公股護盤 點火16檔高殖利率股

歐洲疫情升溫、美國恐提前升息等預期，恐慌性殺盤湧現，台股26日長黑K棒跌破月線，八大公股行庫買超26日大手筆護盤台股60.5億元，創10月13日以來買超金額最大，買超新光金（2888）、富邦金（2881）及亞泥（1102）等16檔高現金殖利率，兼具抗通膨及抗跌雙題材，將成股市中流砥柱。



非洲出現新冠肺炎新變異株Omicron，此病毒傳染率高，利空消息傳來，全球股市全倒，台股26日一度重挫超過300餘點，終場下跌284.80點，收在17,369.39點，跌幅1.61％，日K連六黑，跌破月線，不過八大公股行庫進場護盤買超60.5億元，連兩日買超，合計買超93.24億元，企圖穩住行情。



第一金投顧董事長陳奕光表示，八大公股行庫握有充沛銀彈，經常採取逢低買及逢高出的策略，尤其正逢局勢混亂之際，投資人恐慌性殺時進場護盤，今年5月及10月時都看到八大公股行庫進場護盤，兩次成功穩定局勢。



今年10月台股一度靠攏年線之際，10月1日八大公股行庫護盤117億元，6日再買60億元，12日買超62億元，有了官方的資金護航，台股順利往上反彈，最高達17,986點，八大公股行庫也一路順勢調節持股，功成身退，不料26日台股遭遇國際間南非變種病毒、美國恐提前升息的利空打擊而大跌，26日台股救火隊緊急出動，八大公股行庫趁著行情波動進場買超60.5億元，特別的是壽險業也一併進場撿便宜。



八大公股行庫26日買護盤的個股有新光金、長榮航、國泰金、群創、聯電、華新、彩晶、開發金、長榮、中信金、台泥、兆豐金、南亞、元大金、中鋼、富邦金等個股。



台新投顧副總黃文清表示，本波政府護盤挑選具有升息利多、高現金殖利率的金控股，面板報價止跌回穩的受惠股群創、彩晶，兼具第四季營運走揚及高現金殖利率利多的長榮，水泥、塑化及鋼鐵的龍頭股台泥、南亞及中鋼。



由於變種病毒來勢洶洶，邊境管制趨嚴，拖累長榮航、華航26日跌停，政府進場護盤長榮航，主要著眼於航空貨運將因疫情帶來更強的需求。



在富邦金部分，法人認為美國升息預期增溫而逐漸墊高，有利新錢投資報酬率、經常性收益率改善，有望朝著2022年預估每股淨值78元邁進。



永豐投顧總經理李學詩表示，26日台股黑K棒跌破月線，美國進入財報空窗期、新變種病毒出現再次考驗國際股市，市場氛圍轉趨保守，空手者可趁著波動進場。