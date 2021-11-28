台股新一周展望 法人看好族群出列

台新投顧看好半導體、PCB等八類股

上周台股震盪拉回走勢，周K線終止連七紅呈現翻黑。台新投顧本周看好八大題材類股，包含：半導體股、PCB股、電動車股、蘋概股、營建資產股、金融股、網通股、紡纖製鞋股等，研判本周指數將在17,100～17,700點區間震盪。

台新投顧分析指出，近期影響台股三項國內外利多因素，包含：

1.半導體產業展望樂觀，相關半導體公司可望維持業績成長動能。

2.我國外銷數據仍佳，顯示上市櫃公司11月營收仍有不俗表現。

3.疫苗覆蓋率持續上升以及疫情管控仍朝正向發展。

但台新投顧也提醒要留意三項國內外利空因素：

1.歐洲疫情再度升溫，且傳出新變種病毒，引發世衛組織及全球高度關注。

2.美國將縮減購債，後續升息議題持續受到關注。

3.電子產業逐漸進入淡季，將影響業績減弱表現。

國票投顧：指數上看17,650點

台股上周大幅震盪拉回走勢，周指數跌幅2.52％；各產業類股跌多漲少，以鋼鐵類指數上漲2.83％最強勢，以水泥類指數下跌4.55％最弱勢。國票投顧預期本周指數在17,250～17,650點區間震盪，本周看好五大題材類股，包含：ABF股、散熱股、車用電子股、銅箔基板股、汽車零組件股等。

國票投顧彙整資訊分析指出，近期兩項國內利多因素：

1.台股5月回穩至今，曾歷經過數次震盪，不過觀察大盤這段時間表現，5日均線即使出現負乖離，也幾乎都在-2％之內，而現在指數5日均線負乖離-1.46％，短線已有相當程度的反映，台股本周可望醞釀跌深反彈契機。

2.本周即將召開法說會的公司，多為近期市場熱門族群，如ABF的欣興、景碩，記憶體的南亞科，原物料相關的台肥、大成鋼，以及被動元件指標國巨等，將釋出最新產業看法，可望吸引低接買盤進駐，提供台股下檔支撐。

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