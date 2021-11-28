台股萬八前中「毒」 兩類股出馬急救

正當台股歡欣鼓舞迎萬八之際，出現南非新變種病毒Omicron程咬金，導致上周指數日日收黑，日K連6黑打擊多方士氣。外資、投信及自營商上周五（26日）合計大賣超386.78億元，為10月4日以來最大賣超紀錄，受到病毒影響盤勢，籌碼面資金出走，台股再度萬八夢碎，為穩定投資人信心，政策護盤出動，八大官股券商上周回頭買超116億餘元，為近15周來最大買超，鎖定晶圓雙雄及壽險金控雙雄等10檔大型權值股，政府基金操盤主管也表示，代操及自營部位伺機進場。

歐洲疫情升溫、美國恐提前升息等預期，導致恐慌性殺盤湧現，台股上周天天跌，26日更是一根長黑K棒跌破月線，目前接下來觀看季線保衛戰。自己股市自己救，官股券商上周積極買超116.27億元，為8月中旬來最大買超，買超金額前十大股包括：台積電20.9億元、聯電11.7億元及鴻海8.19億元最多，此外國泰金、富邦金、長榮航、華邦電、友達、群創及大立光等都在買超名單之列。

觀看題材股表現，元宇宙、低軌衛星自夯股之列退位，生技、防疫股因Omicron重奪市場焦點，26日興櫃防疫概念股狂漲一至二成，醫療檢測股亞諾法（4133），口罩股美德醫療-DR（9103）、康那香（9919）及恆大（1325）等都亮燈漲停，多檔疫苗股、額溫槍、消毒清潔股皆沾上防疫題材吸引買盤卡位，身價鍍金。台新投顧副總黃文清指出，冬天是生技股的旺季，國際新的變種病毒再起，加上防疫股、生技股已整理相當長的時間，預期生技股有望展開行情，除了防疫相關題材股之外，包括生技代工新 藥股、精準醫療、再生醫療股等，都有機會表現。

以歷史經驗來看，根據1997年以來統計，台股大盤在12月平均上漲機率高達79%、平均漲幅2.79%，其中又以資服、網通、化工、鋼鐵、塑膠等類股上漲機率較高。目前盤勢表現雖然不利多方，但投資專家並不悲觀，凱基投顧董事長朱晏民、富邦投顧董事長蕭乾祥及華南投顧董事長，面對台股26日重挫一致認為，台股短線已累積一段漲幅，近二年來全球對疫情已很有經驗，從企業獲利及總體經濟表現來看，台股仍走在上升軌道中，年底到明年農曆年，台股仍有機會向高點叩關，拉回是買點。

（時報資訊 張嘉倚）

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