元宇宙炒作熱情不減 軋空股接力起漲

從8,523低點直接翻一倍還不夠，加權指數11月18日收盤距離18,034高點僅差193點，以台積電還在600元附近橫盤震盪來看，估計大盤今年還有機會挑戰新高。

從摩台指成分股來看，還在整理區的個股：台積電、世界、聯電、鴻海、台塑、南亞、台化、長榮、陽明、萬海、富邦媒、國巨、中華電、遠傳、台灣大、台灣高鐵、宏碁、環球晶、祥碩、可成、正新、億豐、巨大等。

貨櫃股人氣退潮 無助推升成交量

如果單就指數控盤來說，多頭可用的權值股還滿多的。不過壞就壞在，單日量僅能推升到4,000億元左右，由於18,034高點附近的單日最大成交量是6,625億元，而且有長達一個月時間因為航運股的當沖熱，創造了當時的20日均量維持在5,500億元上下，以11月19日的20日均量僅3,566億元來看，單從20日均量的角度，相差2,000億元，意思是未來的20個交易日必須每天多出2,000億元的成交量，才能等於萬八當時的人氣。

事實上，這不太可能，因為光是貨櫃三雄每天就占了2,000億元左右，如今美西塞港問題依舊未解，美國通膨創三十年新高，物價高漲讓拜登民調創新低，面對期中選舉的變天壓力，白宮呼籲國會改革法令，讓聯邦海事委員會（FMC）有更多工具監督全球航運業，包括提升航運業者收費制的透明度，同時要求FMC發現不合理的成本或交貨延宕時，對三大海運聯盟發動挑戰。

所以儘管貨櫃三雄繼續漲價，但股價似乎無力抵抗季線壓力，在人氣退潮，類股占大盤資金比僅剩10-18%的常態量，面對外資因應聖誕節─元旦連假，正在進行海運換航空，在航空漲價的背景下，能不能複製海運的連續漲價模式，倒是可以追蹤。

除了航運類股的操作邏輯不同之外，外資還調節了中鋼、台塑、富邦金、鴻海、仁寶、華碩等權值股，換到晶圓代工、聯發科、面板、航空等權值股，似乎是看淡原物料的漲勢。

油價下探 不利原物料概念股

這也難怪，當下通膨是拜登最大敵人，在線上拜習會也已經取得中國共同釋出戰備儲油的共識，NYMEX原油上周跌6.33%，收每桶75.68美元，雖然OPEC+抵抗拜登增產的要求，但拜登邀情中印日聯手打壓油價，預期NYMEX原油可能進一步下探每桶七十美元的整數關卡，這對於股市的原物料概念股就相對不利，衝擊海運、鋼鐵、造紙、水泥與塑化等傳產股的投資氣氛。

上周融券增加排行榜：華航（23,181張）、新光金（15,114張）、長榮航（9,189張）、嘉晶（3,346張）、宏達電（3,091張）、光磊（3,054張）、大同（2,961張）、光罩（2,749張）、揚智（2,196張）、譁裕（1,062張）、連宇（522張）、強茂（410張）、富爾特（360張）、大眾控（306張）、威鋒電子（246張）、佳凌（232張）、今國光（133張）、昇貿（73張）。

其中上週五光磊新增2,672張、大同2,088張、光罩1,121張、嘉晶1,063張、宏達電788張、譁裕649張等，都是股價越漲越往上加空的軋空股，也是市場派的人氣指標，大多跟元宇宙、低軌道衛星扯上題材關係，可以說農曆年前的本夢比行情能否持續的參考指標。

元宇宙概念股 炒作熱情持續

行情看回不回的關鍵之一，就是原先降評等的面板與記憶體都改變立場，面板因電視面板價格縮小跌幅的時間提早，優於預期，記憶體則是因為元宇宙的關係，在圖像傳輸的過程，必然需要更多的記憶體空間，避免延遲，預期記憶體價格在明年上半年觸底，而股價提前一至二季先起漲。於是加權指數在相對低位的面板與記憶體的補漲幫助下，維持在相對高檔震盪。

從另外的角度，元宇宙概念股並不因為宏達電進入到高位震盪而有人氣退潮的現象，相反的，市場炒作的熱情持續挖掘新的低位補漲股延續熱度。

文/授權轉載自理財周刊1109期 作者/林修鋒

(本篇文章為分享與教學之用，無任何影響股價之意圖，亦非推薦任何股票，投資人勿將教學內容視為投資建議，在做投資之前應理性思考，獨立判斷，並自負投資盈虧責任。)