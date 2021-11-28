不只元宇宙！布局作夢行情 鎖定四類股

現階段台股面臨前波七至九月的高檔套牢區，也就是一萬八千點附近的整數關卡反壓，同時也是前波高檔的反壓區，這裡的指數走勢要扶搖直上頗為困難，但是接下來行情走出震盪偏多的盤面就有機會！

逐步向上克服壓力，並且迎接這波年底作帳行情與到明年第一季末之前的資金行情，就有這樣偏多操作的機會！

傳統上來說，年底的第四季末到明年第一季之前的資金行情及財報空窗期，也就是作夢行情啟動，這裡所迎接的是對明年產業上的看法，所以包含最近熱門的元宇宙、電動車相關、第三代半導體及低軌道衛星等，都可以多加注意！很多個股高檔不追，但是震盪拉回就可以留意逢低進場的機會！

策略方面，目前台股接近一萬八千點附近，自然會出現比較明顯的震盪，但操作上就是不用太過去追價，而震盪回檔就又是低檔承接的機會！

預估就時間來看，本波修正可能延續一至二週的時間到本月底，十二月初整理完畢再向上發動的機會就相對高，等待壓回整理過後再進場，將會是更為穩健的操作方式！

期貨 注意短線波段轉折的操作機會

目前就台股指數而言，多方格局是很明確的，但是隨著走勢進入到前波七月及九月的套牢區，指數要馬上扶搖直上並不容易，反而用震盪趨堅的方式來克服壓力會是比較可能的方式。

因此，行情的近期變化可能會是上下影線居多的震盪盤，在期貨操作上，就不宜追高殺低，目前仍以多方操作為主，震盪回檔到支撐關卡再來逢低承接，會是比較好的操作策略！

文/授權轉載自理財周刊1109期 作者/錢冠州