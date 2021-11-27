季線保衛戰 緊盯三大線索

全球投資人聞「變種病毒」、「Fed提前升息」色變，大量拋售持股，拖累股市重挫。台股26日長黑K棒跌破月線，德國股市重挫4.15％，直逼年線，投資情緒陷入恐慌。此時股市投資策略應如何調整，本報彙整台股三大名師的看法認為，美股費城半導體指數季線有守，因此本周台股往萬七及季線測試時，有望收腳反彈，至於後續投資，除持續關注費半走勢之外，也要留意新台幣走勢與疫情擴散程度等三大重點。

台股挑戰18,304點後遭遇國際出現重大事件，創高之路頗為顛簸，26日國際股市更因兩大利空遭到血洗。展望本周台股行情，包括第一金投顧董事長陳奕光、康和證券投資總監廖繼弘、永豐投顧總經理李學詩三名師認為，台股在萬七、季線有守，此時要觀察新冠肺炎新變異株Omicron擴散程度，新台幣對美元匯價是否跌破28元、美股費城半導體類股走勢等三大方向。至於選股策略，首選為防疫類股，以及因擔憂斷鏈而重啟積極拉貨的電子股，居家上班供應鏈如NB、伺服器、網通等，以及民眾或企業提前囤貨受惠股如貨櫃航運等。

李學詩表示，本波台股回測月線為漲多的回檔修正，新冠肺炎新變異株Omicron利空，應該只是一個插曲，及點燃回檔的引信，通膨仍是股市最關鍵的問題。

李學詩進一步解釋，初期通膨對股市及企業並非壞事，企業可藉由漲價因應，對擴張獲利有幫助，推升股市走揚，但市場擔心的是美國聯準會（Fed）縮減購債的速度，甚至可能加速升息，若Fed連續升息、升息速度過快或力道過猛，企業轉嫁的優勢將會消除，因此Fed的動作動見觀瞻，26日就因預期Fed加速削減購債或加速升息，而導致市場重挫。

陳奕光則認為，南非發現的新冠肺炎新變異株Omicron傳染力強大，不少國家展開嚴謹的防疫措施，甚至封城，預料Fed恐會延後升息，同時國際油價大跌，多少緩解了通膨壓力，預期台股本周往季線及萬七回測後，將有買盤進場，周K棒有望收長下影線。

廖繼弘表示，與台股連動性最強的費城半導體指數26日季線有守，表現優於道瓊指數，台股本周將會朝著萬七及季線測試，主要觀察台積電何時能回穩，他認為，只要台積電率先守穩，台股就能穩下來。

廖繼弘還觀察到，2020年2月以來新冠肺炎疫情，已改變各行各業的供應鏈生態，如貨櫃航運供需吃緊，造就運價大漲，業者迎來百年一見大行情，電子業斷鏈使得業者更積極下單，再來就是電動車發展快速，創造一波新電子業的額外需求，讓電子業供不應求。此次南非的變種病毒，是否會再牽動一波新的囤貨潮及擔憂斷鏈的搶單潮，有待觀察，預估將有機會讓電子業的多頭行情，延續的更久。

IC設計、記憶體模組 出貨暢旺

英特爾日前宣布，推出代號為Alder Lake的第12代Core桌機處理器，客戶端事業群總經理Gregory Bryant近日透過Twitter公布，高效能筆電處理器已開始向合作業者供貨，另外，超微新品將可望在2022年推出。法人看好切入PC供應鏈的IC設計廠及記憶體模組廠，2022年出貨動能將可迎來升溫的需求。

法人看好，PC相關晶片出貨動能在2022上半年轉強。包括致新、茂達等電源管理IC廠，以及大中、杰力、尼克森、富鼎等MOSFET供應商，提供WiFi晶片的瑞昱、聯發科也將受惠。再者，法人亦看好切入PC晶片市場的義隆、聯陽、祥碩、創惟等直接受惠，提供DDR5模組的威剛、宇瞻、十銓等出貨也會轉強。

業界表示，首波採用高效能Alder Lake筆電版處理器的機種，可望在2022年初的CES展中亮相。英特爾Alder Lake處理器採用Intel 7製程量產，並採用大小核心配置，最高搭載6顆效能核心及8顆節能核心，最高規格對應14核心，可望帶動筆電出貨。

超微預訂了台積電2022上半年先進製程產能，包括新款Warhol桌電處理器及Rembrandt筆電處理器，將採用台積電6奈米製程量產，將支援DDR5及PCIe 4.0，超微亦與聯發科合作打造WiFi 6E無線網路模組。再者，業界傳出代號為Chagall的高效能桌機（HEDT）處理器，亦會在2022年推出。超微執行長蘇姿丰對未來一年的處理器出貨持續成長深具信心。

由於PC生產鏈長短料問題難解，其中包括電源管理IC、MOSFET、WiFi及乙太網路控制IC等都出現缺貨情況，加上疫情逐步獲得控制後，PC市場需求亦放緩，造成下半年桌機及筆電出貨成長動能減弱。不過，隨著晶片長短料問題獲得紓解，英特爾及超微新款處理器平台推出，市場預期PC出貨將回溫，並帶動供應鏈銷售動能成長。