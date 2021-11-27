長榮陽明難登120元 謝金河揭股價卡卡主因

疫情籠罩中，2021年即將走入歷史，在迎接新年之際，新變種病毒卻引發全球股市重挫，財信傳媒董事長謝金河指出，進入2022年，很多產業可能豬羊變色，更以貨櫃航運為例，最具代表性的長榮、陽明全年EPS有望超越40元，股價卻始終衝不過120元，本益比不到4倍，正是對明年景氣的戒慎恐懼。

台股26日遭逢黑色星期五，外資大賣309億元，狂砍貨櫃航運股，除調節長榮2萬7,064張，陽明也賣超1萬7,076張，而合計長榮航與長榮2檔就賣超近7.37萬張，長榮集團堪稱最大受災戶。

長榮雖25日股價創下波段新高，最高來到126元，但隨新變種病毒嚇跑外資，26 日在大單調節下，股價單日下跌近5%，收118.5元，再度失守120元。陽明更挫逾5%，以108.5元坐收。

對此，謝金河在最新一期《先探》投資週刊撰文指出，貨櫃3雄第3季合力大賺1,665.1億元，超過台積電的1562.6億元，堪稱是台灣另一座護國神山，但第3季股價卻慘跌6成以上。

再以前3季來看，長榮淨利1,582.79億元，EPS30.27元，陽明前3季淨利1,098.88億元，EPS32.73元，若從淨利角度來看，台灣企業淨利排名依序是台積電、長榮、陽明、富邦金、國泰金、鴻海，再從獲利推估，今年長榮、陽明全年EPS很有可能超過40元，但股價停留在110～120元間，本益比可能不到4倍。

謝金河在第2171期《先探》投資週刊分析，去年貨櫃航運股價大漲，那時台驊董事長顏益財對景氣非常樂觀，大家都半信半疑，甚至有人猜測今年春節後景氣就會反轉向下，沒想到第3季獲利大爆發，現在過了1年，加上股價上漲基期已高，大家對明年景氣依然戒慎恐懼。

對明年全球資本市場走向，謝金河認為，台股去年漲幅23％，今年迄今也漲21％左右，是全球表現最出色的市場之一，但相對來看，台股也面對高基期挑戰，2022年很可能是操作難度很高的一年。

他並指影響明年的變數，首推通膨壓力升高，以及美Fed（聯準會）縮表與升息的考驗。

特別是過去2年疫情重創全球經濟，全世界央行奮不顧身大印鈔票救市，造成股市奔馳，但隨貨幣寬鬆政策改變，股市在潮水退了後，可能面臨較大壓力，這也影響股價評價，疫情受益股中的Zoom、Peloton，股價相繼大幅修正可見一班。

他也這2家公司為例，認為很多疫情受惠的產業，隨疫情受控，很可能出現豬羊變色的巨大變化，從這個心理現象來看明年的台股行情，暫時難免得用「摸石過河」的心情來探索。

（旺得富理財網 李宗莉）

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