元宇宙發光 產業鏈新應用商機

在歐洲爆發第四波疫情、鮑爾續任聯準會主席貨幣政策轉鴿為鷹、美國公債殖利率飆升等負面因子干擾下，不僅中斷近日連續攻高的美股漲勢，台股挑戰萬八也被迫暫時休息。唯高通膨預期仍讓錢滿為患的市場資金積極尋找抗通膨標的，台股又進入傳統作夢行情期間，有助延續股市的買盤熱度，指數震盪、個股輪動將是指數再次攻高前的主軸，選股不選市則是面對如此盤面變化，繼續作夢搶年終的首選策略。

跌深反彈地虎股漲勢擴大

十一月十五日全數公布第三季財報後，台股進入為期四個多月的傳統作夢行情期間，尤其元宇宙商機大夢已在全球股市先聲奪人帶動下，作夢行情欲小不易。年底前又有法人、集團作帳行情的多頭火種，獲得買盤支撐的族群或個股，仍會繼續活蹦亂跳。

目前台股資金高出低進轉向地虎股的移動方向非常明顯，股價跌深反彈行情一路從營運屬於景氣循環的貨櫃航運、面板、記憶體族群，擴散到搶搭作夢行情的光學、散熱及連接線器等族群，地虎股領攻的氣勢越來越強烈。今年作夢行情，各公司做的夢基本上都是圍繞在元宇宙、電動車及低軌衛星三大主軸，且多數同時搭上兩種商機夢，吸引市場目光並非難事。

元宇宙及電動車閃閃發「光」

以近期閃閃發光的光學族群為例，主打的就是元宇宙及電動車。光學元件是元宇宙的主要硬體之一，過去台灣光學廠多以消費性電子產品應用為主，也多有VR/AR應用鏡頭等相關產品及客戶，未來隨元宇宙應用場景技術成熟，VR/AR硬體裝置需求起飛，對於台廠的需求將會逐步放量。

隨著汽車智慧化程度的提高，車載鏡頭開始和演算法結合，進一步提供車道偏離預警(LDW)、汽車碰撞預警(FCW)等先進駕駛輔助系統(ADAS)功能。車載鏡頭主要包括內視鏡頭、後視鏡頭、前置鏡頭、側視鏡頭、環視鏡頭等。目前車載鏡頭主要應用於倒車影像(後視)及三六○度全景(環視)，其高階車款配備的鏡頭可多達八個，用於輔助停車或自動緊急煞車上。

玉晶光、佳能獲資金追捧

今年特斯拉更在Model 3及Model Y部分新車移除自駕系統Autopilot、全自動駕駛(FSD)的雷達設備，改為全鏡頭影像搭配神經網絡技術，且可在北美進行半自動駕駛，大幅增添光學鏡頭未來在自動駕駛應用上的想像空間。台灣光學廠近年已陸續切入車載鏡頭市場開始出貨，隨著自動駕駛功能在汽車市場滲透率走升，車載鏡頭市場規模加速成長趨勢已不可逆。

外資偏愛的玉晶光(3406)就表示，元宇宙相關的光學元件都有在出貨，根據客戶對這個產業的規劃及願景，有可能從2022年開始就會放量。花旗預期VR/AR產品將在2021至2023年為公司帶來4％、10％及15％營收貢獻。車用部分也有出貨，主要聚焦在自動駕駛及ADAS，但目前量不多再過幾年應該有機會。

佳能(2374)子公司一品光學的VR鏡頭，已透過模組廠打進宏達電(2498)供應鏈及中國市場，搶食元宇宙商機。公司近年來持續往上游關鍵零組件去布局，以感測技術為核心，發展模組與子系統，如全景360模組、分光器模組、事件影像模組與TOF深度感測模組等，車用感測同樣聚焦在自動駕駛及ADAS。與日系客戶配合的案子開始落地，三路高階行車記錄器今年下半發酵，營收佔比約五％，2022年隨出貨放量，營收佔比有機會挑戰20％。

散熱廠尋找新應用商機

營運以消費性電子產品應用為主的雙鴻(3324)、尼得科超眾(6230)及泰碩(3338)等散熱廠，隨著消費性電子銷售高峰已過，營收成長動能轉弱，拖累股價淪為台股地虎股。近期藉由電動車及元宇宙新應用商機夢拉升評價，期能為股價創造跌深反彈契機。

元宇宙以3D虛擬世界為主要概念，在結合AI、5G、雲端及高速運算(HPC)等技術應用下，對產品散熱將有更高需求，有機會成為散熱廠新成長動能。上述三家散熱廠產品均有應用在雲端伺服器(部分採用HPC晶片)，將間接搭上元宇宙商機熱潮。

泰碩2～3年前開始布局車用市場，受惠水冷散熱、散熱模組等技術提升，經過與多家中國散熱廠競爭後脫穎而出，2021年開始小量供應中控平台散熱模組給中國電動車龍頭比亞迪，近幾個月下單量大幅成長，產能已供不應求，十一月急擴產線，總產能增加倍數，2022年不排除再擴大，大幅增加車用營收占比。

連接線器廠也有衛星夢

產品應用廣的連接線器廠，近期也藉由電動車及低軌道衛星商機夢，搶搭作夢行情擺脫地虎股行列。SpaceX的旗下低軌衛星網路服務星鏈計畫(Starlink) 在十月結束公測階段進入正式服務，未來一年要達到50萬用戶(今年八月時為10萬用戶)，第二代家用地面接收裝置Starter Kit已獲得FCC認證通過，相關零組件廠已在第四季起出貨，2022年第一季出貨量可望放大貢獻營收。

維熹(3501)為最早進入星鏈計畫的台灣連接線器廠，與SpaceX合作開發接收端家用AC電源線，包括連接到地面接收設備及家用路由器的電源控制及網路電源線，先前供應比重超過八成。二代產品雖地面接收端的外型有所改變，但電源線材設計更動應有限，公司仍會是主力供應商，因先前該部分訂單已提前與原料供應商綁定價格，受今年銅價波動影響有限。今年低軌道衛星產品營收較去年成長三倍，營收占比約4％～5％。

維熹目前車用產品有EV充電槍及車用線束，充電連接線配合台系電源供應器廠出貨歐洲品牌車廠，車用線束則是出貨給電動摩托車及電動車廠，今年車用產品營收占比約5～6％。

連接線器上游端子廠建通(2460)的蘇州廠，取得連接線器廠泰科的採購合約，將供應新能源車高壓連接端子及後續異型銅導體產品，終端客戶為車用零件大廠Bosch安全氣囊端子，目前已在試產中。在客製化程度高的異型銅材，目前已與國內多家導線架廠共同開發中，並先以外購銅材加工方式，長期則期望建構自家煉銅廠，打造一條龍。

文/授權轉載自理財周刊1109期 作者/高適