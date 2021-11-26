生技防疫股 重振旗鼓

歐洲、韓國等疫情再起，南非變種病毒來勢洶洶，全球股市膽戰心驚，台股遭外資大賣超逾300億元，權值股紛紛倒地，然而近幾個月整理許久的生技、防疫股，26日異軍突起，興櫃防疫概念股狂漲一至二成，醫療檢測股亞諾法，口罩股美德醫療-DR、康那香及恆大等都亮燈漲停，多檔疫苗股、額溫槍、消毒清潔股等，都奮力表態大漲。

各國相繼解封，防疫概念股股價經過之前大漲後，近來沈寂已久，然而就在各國指數來到高檔，半導體、高價股等各類股已輪翻大漲一大段後，股價呈見後繼無力，疫情題材再度浮出檯面，成為市場資金追逐的焦點。

興櫃有普生、彥臣、敏成健康、金萬林、昱厚生技等股價大漲一至二成，上市櫃有亞諾法、熱映、美德醫療-DR、康那香、恆大、晶宇、毛寶、合世等高掛漲停，另有生華科、南帝等30多檔個股均收漲，凡是沾上防疫題材及跌深的生技股，都趁勢展開一波補漲行情。據統計，統計26日股價上漲逾3％的14檔個股，都同步爆量，亞諾法、康那香、雃博及優盛等，成交量都較前一天激增15倍以上。

台新投顧副總黃文清指出，防疫股、生技股近期整理時間相當長，進入冬天是生技股的旺季，同時，國際新的變種病毒再起，預期生技股有機會展開一波行情，除了防疫相關題材股之外，包括生技代工新 藥股、精準醫療、再生醫療股等，都有機會表現。

從三大法人26日買超來看，並未明顯集中在防疫股，買盤分散在生技各族群，台康生技獲法人買超841張，美德醫療-DR也獲買超765，此外，中天、麗豐-KY、合一、泰博、懷特、晟德等都獲得法人買超200～400張之間。包括新藥股以及醫材股等，都受到法人青睞。