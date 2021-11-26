26檔庫藏股備戰 防禦力佳

台股跌勢再起，量縮整理多日後，26日盤勢摜破17,500點長黑，目前26家上市櫃執行庫藏股，持續吸納市場浮額，被看好因應年底前盤勢較大波動，可望支撐股價持穩表現；大立光、光罩、譜瑞-KY等庫藏股表現抗跌，尤以兩檔千金股大立光、譜瑞-KY庫藏股執行率各突破四成及五成。

台股連續量縮盤整，26日外資賣超逾300億元，大舉賣超航空雙雄、貨櫃三雄，電子及金控權值股，指數摜破月線17,500點，航運股大跌5.14％，台積電跌破600元，聯發科跌2.9％收低1,005元、面臨千元保衛戰，下周指數將回測季線17,168點支撐。

大盤跌勢再起，庫藏股題材再度受到市場關注，本周即有慶豐富、展匯科等新實施庫藏股，而早從11月初指數彈上萬七，當時伴隨10月營收及第三季財報公布變數，合勤控、彩晶、日月光投控等陸續實施庫藏股，累計11月有20家公司庫藏股（包12家上市及8家上櫃），加上之前的岱宇、大立光、匯鑽科、驊訊、宜特、譜瑞-KY等，累計26家正執行買回庫藏股。

26日盤勢大跌之際，光罩、新麗、宜特、譜瑞-KY、展匯科等股價逆勢上揚，而大立光、岱宇、瑞智、偉詮電、慶豐富、同亨、光耀、隆中、磐儀等相對跌勢較緩。大立光及譜瑞-KY兩檔千金高價股，收盤價各為2,025元、2,080元，暫時都守住2,000元關卡。

堅持逢低承接庫藏股的大立光26日再買回47張，累計已買回580張，相較於預計庫藏股數量1,342張，執行率達到43.22％，迄今投入庫藏股資金已有12.12億元；也因庫藏股累計買進金額已跨過12億元的門檻，儘管26日買回金額僅9,592萬元，大立光仍依法公告，以26日買進均價2,040.96元，買進均價較前三波買進均價2,095.16元便宜，有助於攤低買進成本。

至於譜瑞-KY預計買回庫藏股700張，目前已有兩次公告，各買回182張及196張，分別買進金額3.57億元、4.11億元，合計投入資金7.67億元，累計買進378張，執行率跨過五成、為54％，平均買進成本2,030元。