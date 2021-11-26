官股大舉護盤 買超逾116億

通膨、升息、變異株病毒等一波波利空傾巢而出，全球股市從高點滑落，台股本周加權指數跌448點、市值更狂掉1.36兆元；政策護盤急急如律令，八大官股券商本周回頭買超116億餘元，為近15周來最大買超，鎖定晶圓雙雄及壽險金控雙雄等10檔大型權值股，政府基金操盤主管也表示，代操及自營部位伺機進場。

第一金投顧董事長陳奕光表示，每當台股進入恐慌性重挫時，八大官股券商會適時承接法人或投資人恐慌性拋出的優質股，除穩定股市外更有「別人恐懼，我貪婪」的操作邏輯，趁機撿便宜。

歐洲疫情升溫、美國恐提前升息等預期，導致恐慌性殺盤湧現，台股本周走勢疲弱，26日更是一根長黑K棒跌破月線，反觀官股券商本周來則積極買超116.27億元，為8月中旬來最大買超，買超金額前十大股包括：台積電20.9億元、聯電11.7億元及鴻海8.19億元最多，另買超國泰金、富邦金、長榮航、華邦電、友達、群創及大立光等，各在2.79～6.72億元之間。

官股券商26日買超60.5億元，雖與三大法人大賣超385億元相去甚遠，但仍積極逢低加碼。多位投資專家認為，台股波段大漲逾1,800點，在漲多且攻上萬八乏力下，趁著國際利空打，提供投資人為明年投資布局的好時機，政府基金操盤主管也認為「休息一下，才能有力氣繼續前進！」

凱基投顧董事長朱晏民、富邦投顧董事長蕭乾祥及華南投顧董事長，面對台股26日重挫，都不持悲觀看法，一致認為，台股短線已累積一段漲幅，近二年來全球對疫情已很有經驗，之前印度Delta曾引起恐慌，但事後也沒有想像的嚴重，從企業獲利及總體經濟表現來看，台股仍走在上升軌道中，年底到明年農曆年，台股仍有機會向高點叩關，拉回是買點。

投資專家表示，從官股券商向來操作買黑賣紅，且加碼以大型權值股為主來看，當行情落底反彈、外資回頭加碼時，都以權值股為主，屆時官股券商逢低加碼股獲利機率高，官股操作股多是獲利穩健的指標股，值得穩健投資人留意。

三利空夾擊 台股大逃殺

疫情、升息、債務等三大利空環繞，歐美感恩節難過外，亞股26日齊步走跌，外資單日提款台股309.63億元，創10月初以來新高，造成大盤盤中最低下探17,330點，終場重挫284點，失守月線，周線也終止連七紅走勢。

外資、投信及自營商26日合計大賣超386.78億元，為10月4日以來最大賣超紀錄。法人出逃主要反映歐洲疫情反撲與南非傳出新變種病毒外，美國聯準會（Fed）升息進度或將提前，以及美國政府12月15日後再度面臨債務違約風險，均影響多頭的持股信心，投資人紛紛退場觀望。

下周即將進入12月，根據1997年以來統計，大盤在12月平均上漲機率高達79％、平均漲幅2.79％，其中又以資服、網通、化工、鋼鐵、塑膠等類股上漲機率較高。凱基證券指出，感恩節過後，外資陸續放假，預期外資持續大幅賣超的可能性不高；12月台股的走勢將由內資主導，只要此次回檔守住修正幅度0.382倍位置17,289點，配合年底作帳題材，大盤仍有機會挑戰18,034點。

富邦投顧董事長蕭乾祥認為，台股先前漲勢逼近歷史高點之際，出現攻勢休兵跡象，包含高檔拉出長上影線、類股輪動縮減、技術指標高檔交叉、投信減碼及歐亞地區疫情反撲等利空環繞，預料大盤將進入漲多後的指標、籌碼修正階段。

不過蕭乾祥表示，台股即將進入12月至隔年3月的作帳及春節行情，交易可望漸趨熱絡，不僅指數月上漲機率高，且近期指數雖劇烈震盪，但下檔仍有半年線、季線、年線及前兩波低點等層層關卡支撐。因此技術指標過熱修正告一段落後，大盤將轉為高檔區間來回震盪格局，國際環境若無重大利空，投資人不需過度負向看待年底走勢。

台新投顧副總黃文清則認為，疫情再起及時序靠近年底，不確定因素再次干擾，短線指數或將再度整理，後續可觀察疫情及相關防控政策變化，12月後台股雖有機會反應景氣復甦的利多再攻，但投資人應先抱持觀望態度。