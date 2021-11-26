11月26日一分鐘強弱勢股
11月26日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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力肯(1570)
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9.96
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外資、投信日前聯袂買超吸睛；股價連日飆、衝近14年新高
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亞諾法(4133)
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9.96
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南非爆新變種病毒、歐洲疫情再起，檢測等防疫股重振旗鼓
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怡利電(2497)
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9.93
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今年前三季轉盈，Q4營收可望攀全年高峰，近期股價勁揚
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美德醫療-DR(9103)
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9.92
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新冠病毒出現新變異株，防疫概念股再起，整體表現活躍
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康那香(9919)
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9.91
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新變種病毒嚇趴大盤，獨低迷已久的防疫股現多檔漲停
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恆大(1325)
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9.9
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全球新冠肺炎入冬又爆發，防疫需求加溫，相關股紅通通
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茂達(6138)
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9.9
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打入英特爾Alder Lake新處理器供應鏈，已開始放量出貨
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萬泰科(6190)
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9.89
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美國基建、元宇宙、低軌衛星網路需求強，明年營收看增
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環天科(3499)
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9.87
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外資近日偏多看待；股價連3日漲停、創逾2年半高價
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英濟(3294)
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9.8
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外資買超490張；成交量倍增、拉出長紅K棒衝破月線
製表：方歆婷
11月26日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢原因
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華航(2610)
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9.95
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近日周轉率過大，遭列注意股，昨獲利了結賣壓湧現
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長榮航(2618)
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9.93
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外資近日多呈獲利了結態勢；長黑K棒摜破5、10日線
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泰藝(8289)
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9.77
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外資反手大賣1,929張；股價回吐近日漲幅、破短均線
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世禾(3551)
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9.52
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赴美設廠成本較台高出三倍，跟進半導體龍頭機率小
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建通(2460)
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8.72
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外資本周以來連日出現賣超；法說會行情已提前反映
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九暘(8040)
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8.11
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列注意股；技術面不妙，短均趨勢下彎、股價回測月線
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宏觀(6568)
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7.75
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股價節節敗退，已連吞5根黑K棒，昨失守季線支撐
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東哥遊艇(8478)
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7.23
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外資反手賣超312張；獲利了結賣壓湧現，股價觸高拉回
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華新(1605)
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7.16
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外資終結連4買、轉賣24,555張，自營商也賣869張
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譁裕(3419)
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6.92
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股價漲多回檔，在賣盤小幅調節下，回測5日線支撐
製表：方歆婷
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