11月26日一分鐘強弱勢股

11月26日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

力肯(1570)

9.96

外資、投信日前聯袂買超吸睛；股價連日飆、衝近14年新高

亞諾法(4133)

9.96

南非爆新變種病毒、歐洲疫情再起，檢測等防疫股重振旗鼓

怡利電(2497)

9.93

今年前三季轉盈，Q4營收可望攀全年高峰，近期股價勁揚

美德醫療-DR(9103)

9.92

新冠病毒出現新變異株，防疫概念股再起，整體表現活躍

康那香(9919)

9.91

新變種病毒嚇趴大盤，獨低迷已久的防疫股現多檔漲停

恆大(1325)

9.9

全球新冠肺炎入冬又爆發，防疫需求加溫，相關股紅通通

茂達(6138)

9.9

打入英特爾Alder Lake新處理器供應鏈，已開始放量出貨

萬泰科(6190)

9.89

美國基建、元宇宙、低軌衛星網路需求強，明年營收看增

環天科(3499)

9.87

外資近日偏多看待；股價連3日漲停、創逾2年半高價

英濟(3294)

9.8

外資買超490張；成交量倍增、拉出長紅K棒衝破月線

製表：方歆婷

11月26日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

華航(2610)

 9.95

近日周轉率過大，遭列注意股，昨獲利了結賣壓湧現

長榮航(2618)

 9.93

外資近日多呈獲利了結態勢；長黑K棒摜破5、10日線

泰藝(8289)

 9.77

外資反手大賣1,929張；股價回吐近日漲幅、破短均線

世禾(3551)

 9.52

赴美設廠成本較台高出三倍，跟進半導體龍頭機率小

建通(2460)

 8.72

外資本周以來連日出現賣超；法說會行情已提前反映

九暘(8040)

 8.11

列注意股；技術面不妙，短均趨勢下彎、股價回測月線

宏觀(6568)

 7.75

股價節節敗退，已連吞5根黑K棒，昨失守季線支撐

東哥遊艇(8478)

 7.23

外資反手賣超312張；獲利了結賣壓湧現，股價觸高拉回

華新(1605)

 7.16

外資終結連4買、轉賣24,555張，自營商也賣869張

譁裕(3419)

 6.92

股價漲多回檔，在賣盤小幅調節下，回測5日線支撐

製表：方歆婷

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工商時報 方歆婷

證券產業新聞中心-證券組