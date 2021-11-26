外資賣超309億 台股趕底 聚焦這族群

三大法人賣超台股386.78億元

台股今天跌284.8點，收在17369.39點，成交值新台幣3539.84億元。三大法人外資及陸資、投信、自營商同步賣超，合計賣超386.78億元。

自營商賣超68.72億元，投信賣超8.43億元，外資及陸資賣超309.63億元。

（中央社）

美升息疑慮加變種病毒威脅 台股挫284點跌破月線

受美聯準會可能提早升息疑慮，加上COVID-19新變異株現縱，台股今天盤中重挫逾300點，但收盤下跌284.8點，跌破月線17500點，法人認為，頗有放量加速趕底的味道。

加權指數終場收在17369.39點，大跌284.8點，跌幅1.61%，成交值放大為新台幣3539.84億元，8大類股全面下跌；週線下跌448.92點。

台股重挫主要由權值股帶頭下殺，台積電收596元，下跌7元；聯電收62.5元，下跌0.5元；聯發科收1005元，下跌30元；大立光收在2025元，下跌25元；鴻海收103.5元，下跌1.5元。

航空雙雄今天跌勢加劇，華航收26.7元，長榮航殺至25.85元，都摜至跌停價。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）出現新變異株，帶動防疫概念股活躍盤面，美德醫療-DR收13.85元、恆大收43.85元、康那香收24.95元、毛寶收29.55元、亞諾法收在40.85元，都是漲停價。

群益投顧分析師廖健佑接受電訪表示，消息面的利空正好促成指數加速趕底，這一波跌勢主要由台積電、聯發科、聯電帶頭，台積電今天破600元最弱，但聯發科、聯電仍在月線之上，因先前的強勢股航空雙雄大跌，但弱勢股卻抗跌，代表盤勢並未轉空。

廖健佑分析，過去經驗顯示感恩節台股多量縮，今天卻放量大跌，尤其權值股台積電跌勢特別明顯，加速趕底意味濃厚，關鍵在於下週指數能否快速重回月線之上，若符合預期，代表趕底後還能維持偏多向上格局，否則仍會再往下探。

德信證券副總經理吳文彬接受電訪時表示，美中摩擦擴大，美國新增對中國制裁名單，而中國也打算反制美國，加上美聯準會升息等消息面因素，迫使台股急殺；由於台股近關情怯，自高點回測，外資偏向保守，月線能否守住，將是多頭型態的重要指標。

吳文彬指出，從台積電自近日高點623元到今天盤中，下跌27元，看出外資賣權值股的保守心態，畢竟美股那斯達克、費城半導體指數維持高檔，台股沒理由持續下跌。

他說，內資主導盤勢，櫃買市場也相對較強，現階段可留意投信作帳族群。不過，美中磨擦及中國對遠東集團的裁罰都需再觀察。

（中央社）

《盤後解析》新冠「毒」殺台股 周線終止連7紅

南非新變種病毒來勢洶洶，傳染力恐更勝Delta，加上美國Fed越來越多官員暗示鷹派，變種病毒今毒殺亞股、美期貨盤，日經指數一度下挫超過700點，跌破28800點，台股開低殺低，不僅一舉摜破17500點、更摔下月線關卡，創下本波反彈以來最大跌幅，終場收跌284.8點、報在17369.39點、成交量為3539.84億元，台股周線終止連7紅，本周指數跌448點。

世界衛生組織(WHO)宣布，將於周五召開特別會議，討論「B.1.1.529」對目前的疫苗和治療方式會造成何種影響，而英國為預防病毒傳播，已經將南非等六個非洲國家列入高風險地區，暫停多個非洲國入境英國的航班，也使原本趨緩的疫情再添變數。

大型權值股今幾乎全倒，台積電(2330)下跌1.16%、收在596元、跌破季線，聯電(2330)開高走低，終場下跌約0.7%，聯發科(2454)開低走低，終場下跌2.9%，收在1005元，守住千元大關，股王矽力-KY(6415)收跌1.11%、報在4445元。

IC設技族群中受到美實體清單衝擊的世芯-KY(3661)儘管受到外資力挺，今依舊下跌4.5%，股后信驊(5274)則因營運不受影響，今逆勢走揚逾2%。

航空股在變種病毒風聲下，航空雙雄嚇趴，長榮航(2618)、華航(2610)鎖在跌停作收，且華航、長榮航今也分居台股成交量第一、第二，今台股儘管重挫近300點，但盤面僅有3檔跌停個股，其中兩檔就是航空雙雄，航空雙雄近期股價飆升，近一個月漲幅超過五成以上，華航甚至超過八成，不過隨著疫情變數再起，後續恐再添變數。至於貨櫃三雄，陽明(2609)大跌逾5%，萬海(2615)、長榮(2603)也重挫3.5%、4.8%。

今日盤面有車用電子、第三代半導體以及生技逆勢強勢抗跌，非洲傳出超強變異株，WHO緊急召開會議，全球再度陷入疫情危機，帶動今檢測族群強勢，亞諾法(4133)衝上漲停，富齡富錦(1760)、ABC-KY(6598)漲幅在4%左右，興櫃股中的普生(4117)、博錸(6572)及金萬林(6645)漲幅在12~18%不等，在上市櫃生醫股逆勢揚升，成為盤面焦點。

分析師表示，現階南非驗出新型COVID-19變種病毒「B.1.1.529」，由於變異處更多，傳染性將更甚Delta型變種病毒，今日本現貨、期貨都遭遇賣壓，亞洲時間的美股道瓊工業指數期貨也仍呈現下跌的情形，在者，據Fed公布會議紀錄顯示，愈來愈多決策官員暗示若通膨持續居高不下，對於加速削減購債持開放態度，並有意提早升息，故預期，Fed在12月中的例會將有決定。

台股目前短期技術面雖仍屬整理，但轉弱壓力有待化解，個股波動調整幅度激烈，未見收復短期均線前，持股繼續參考短期均線多空，汰弱留強操作因應，下周可關注MSCI調整將於下周二盤後生效。

（時報資訊 王逸芯）

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