南非新變異株加持 生醫股三檔嗨漲停

非洲出現新變異株「B.1.1.529」，威力可能勝過Delta，消息一出，亞股今（11/26）日皆墨。台股方面，今年以來表現相對落後的生技股，卻是重振旗鼓，扮演今日盤面多頭指標，其中，亞諾法、晶宇、合世等三檔個股強勢漲停。

台股今日開盤後，指數一路狂瀉，接連摜破17,600、17,500、17,400等三大整數關卡，創下本波反彈以來最大跌幅，終場收跌284.8點、報在17369.39點、成交量3539.84億元。

大型權值股今日幾乎倒成一片，台積電跌破季線，跌幅1.16％，收在596元，聯發科盤中跌破千金，最終跌幅2.9％，收在1005元，勉強守住千元大關；股王矽力-KY跌幅1.11％、收在4445元。

近日火紅的運輸股也被打趴，航空雙雄長榮航、華航跌停作收，而且是今日成交量前兩名個股；貨櫃三雄同樣慘兮兮，陽明、萬海、長榮跌幅分別為5.24％、3.49％、4.82％。

不過，生技股、車用電子、第三代半導體等三大族群相對抗跌，尤其是生技股表現特別強勢，是上市櫃各類股中表現最亮眼的族群，上櫃生技股逆勢大漲逾1％，上市生技股小跌不到0.3％。

個股表現方面，亞諾法、晶宇、合世等三檔個股強勢漲停，雃博、優盛、寶齡富錦、ABC-KY、國光生、生華科、糖聯、高端疫苗、益安、合一、台康生技等漲幅都在3～6％之間。

萬寶投顧王榮旭指出，11月台股漲幅第一名不是元宇宙，也不是航空股，而是新藥股藥華藥，11月以來大漲了100％，因為旗下用於成人真性紅血球增多症（簡稱PV新藥）在2019年歐洲取得藥證之後，如今也獲得美國市場的准入許可，市場商機上看百億。

另一檔新藥股合一旗下治療糖尿病傷口癒合新藥，也正在爭取美國及中國兩大市場的准入，由於此藥多國臨床三期試驗數據已經達標，並且取得台灣藥證，沒有解盲過不過關的問題，只剩下何時獲得進入美中市場的時間問題。

王榮旭指出，美國與中國是大於台灣數10倍甚至上百倍的龐大市場，糖尿病患者人數又相當多，合一新藥性價比遠高於市場上已上市是的同類型藥品，美中市場的准入對合一而言是業績的強力大補丸。先前已有特定的外資默默吃貨合一的籌碼，就連過去很少買新藥股的投信本週也進場，年底前可望有藥證回覆的利多期待之下，後市相當值得追蹤。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 鄭心芸）

延伸閱讀

南非發現新冠變異株 美股期指重挫400點

南非突現新變異株 12月恐進入第4波疫情

疫情再起生技強彈 三檔生技股強攻漲停

COVID-19新變異株現蹤 航空雙雄股價挫