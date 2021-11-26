投資人帳戶被駭自動買港股？元大證回應

元大證券在內的多家券商交易系統25日遭駭，疑似遭到「撞庫攻擊」，造成客戶自動「被下單」花鉅額買港股。證期局26日證實，確實有券商依規定來通報，客戶帳密被盜自動下單買港股，目前已請交易所進行清查，了解駭客攻擊手法、幾家券商遭駭，下午交易所將作完整說明，證期局將緊盯二點：一、投資人權益保障、二、券商系統強化改進。

元大證券交易系統在25日下午三點時疑似遭駭，網友在PTT論壇上爆料，自己帳戶被系統自動購買港股，沒想到留言處出現許多網友回報，自己的帳戶也出現購買港股的紀錄，甚至還有網友說「被扣三十幾萬買港股」，多名網友都反應被動動下單買「深藍科技」，網友觀察，深藍科技當日已跌了33％。

首PO網友在PTT論壇Stock版上發文表示，25日下午5點左右，營業員打來詢問他是否有買港股，電話打來似乎很緊張，但自己並沒有購買港股，也沒有開港幣或外幣帳戶，隨後原Po查看自己的交易紀錄，確實在下午3點出現購買港股深藍科技控股的紀錄，讓他相當傻眼。

之後營業員又打第二通電話來，就說沒事了，說最近詐騙多，公司要求營業員做電訪，然後又叫他去改密碼，但首PO網友還是覺得不放心因而上網詢問，沒想到消息一出引起網友們熱議，發現有此情況的不只一位。

元大證券表示，元大向來重視資訊安全，於2021年11月25日下午3時許主動發現有疑似異常的港股委託後，擔心為港股詐騙案，故於聯繫部分客戶確認屬非本人交易後，為確保客戶權益，遂緊急自3點45分起暫停受理複委託電子交易，改以人工接單。目前元大證券正在釐清相關原因，一定會盡力確保客戶權益，請客戶放心。

（工商時報 魏喬怡）

券商複委託下單系統遭駭 證交所處理說明

證交所表示，昨（25）日下午5點27分接獲元大證券、統一證券之資安事件通報，其複委託下單系統受到駭客入侵，部分客戶帳戶遭不明人士冒用，進行複委託下單並成交之情事，元大及統一證券表示已暫停複委託電子交易，改採人工下單，並進行修改電子委託系統，以確保客戶權益。

證交所表示，近期證券商遭受駭客撞庫攻擊資安事件頻傳，為維護市場秩序及保障投資人權益，已請證券商應即採行以下措施：

（一）檢視取得憑證之登錄防護力是否足夠，防護力不足之登錄方式(如僅以身分證字號、生日、預設密碼等簡易登錄輸入)，應即修改系統或暫停服務。

（二）檢視近期兩週有更新憑證之客戶，並與客戶確認是否為本人所為，如非本人所為應即暫停該客戶服務；證券商應注意客戶帳戶異常登錄情形，即時了解登錄異常之原因以避免帳戶遭駭客利用，確保投資人權益。

證交所也提醒投資人注意，不宜在非開戶證券商提供他人可供登入之投資帳號及密碼，以維護自身權益。

證交所將持續研擬強化證券商資安控管措施，以避免遭駭客攻擊，並將對證券商資安主管進行宣導，強化資安防範措施，以維護市場交易安全。

（工商時報 呂淑美）