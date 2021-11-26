台股打噴嚏 航空雙雄倒頭栽 24檔力撐

台股今（26日）加權股價指數收盤報17,369.38點，跌284.8點，跌幅1.61％，成交量為3,539.84億元。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計亞諾法、怡利電、騰雲-新、李洲等24檔強勢漲停板，表現搶眼。

類股表現以航運、電纜類股波動最大，分別下跌5.14％、4.49％。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股今漲幅達5％的有12檔，前8名皆為漲停，依序為亞諾法（4133）、怡利電（2497）、美德醫療-DR（9103）、康那香（9919）、恆大（1325）、銘旺科（2429）、毛寶（1732）、虹光（2380），其餘為南帝（2108）、佳能（2374）。

上市股今跌幅超過6％的有13檔，前10名有跌停的華航（2610）、長榮航（2618），其餘為建通（2460）、東哥遊艇（8478）、華新（1605）、譁裕（3419）、鼎元（2426）、連宇（2482）、和椿（6215）、建準（2421）。

上市成交量前10名個股依序為華航（2610）、長榮航（2618）、長榮（2603）、新光金（2888）、聯電（2303）、群創（3481）、陽明（2609）、開發金（2883）、宏達電（2498）、友達（2409）。

上櫃有17檔9％以上漲幅，漲幅前10名都是漲停，有騰雲-新（6870）、李洲（3066）、霹靂（8450）、力肯（1570）、鼎天（3306）、熱映（3373）、點晶（3288）、茂達（6138）、萬泰科（6190）、晶宇（4131），今日有16檔漲停股。

今日上櫃有17檔股票有6.7％以上跌幅，跌幅前10名有VHQ-KY（4803），1檔跌停。其餘為泰藝（8289）、世禾（3551）、合邦（6103）、亞都（5703）、均華（6640）、訊達（6140）、九暘（8040）、建達（6118）、宏觀（6568）。

上櫃成交量前10名個股依序為合晶（6182）、鈺創（5351）、方土昶（6265）、萬泰科（6190）、精星（8183）、茂達（6138）、漢磊（3707）、元太（8069）、安國（8054）、泰谷（3339）。

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