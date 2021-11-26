11/26盤中焦點股 重點摘要

今（11/26）日熱門焦點股如下：

（1）本益比偏低 申豐股逆勢大漲

聚焦合成乳膠商機申豐（6582），今年前三季每股盈餘達30.26元，創同期新高。基本面業績亮麗，且本益比偏低，在市場剛性需求仍在下，預期可吸引中長線投資買盤投入。

永豐餘集團旗下主要生產NBR乳膠的申豐，因新冠變異株不斷突變，使疫情帶動醫療手套的需求仍相對活絡。此外，市場預期申豐在明年的配息利得將滿可觀，在大股東持股不偏空下，波段行情值持續追蹤。（工商時報 數位編輯）

（2）防新冠變異株 恆大、康那香、毛寶與熱映等防疫股再發燒

英國在今天宣布暫停源自非洲地區的6國班機入境，防範可能的新冠病毒新變異株入侵，由於新變異株的傳染力又更強大，使短線防疫概念股包括恆大（1325）、康那香（9919）、毛寶（1732）與熱映（3373）等逆勢大漲，強勢攻頂，表現搶眼。

另外，中化生、高端疫苗、國光生、合一與ABC-KY等生技股也臉色紅潤，與中場台股加權指數大跌近300點之狀況大異其趣。

不過，在全球施打新冠疫苗的覆蓋率愈趨攀升下，一般評估，相關疫苗也可隨新冠變種而持續進化，加上只要防疫工作如勤洗手與戴口罩仍上緊發條，則疫情再肆虐空間將相對有限，因此，業內建議，防疫概念股的短多行情，或仍宜見好即收。（工商時報 數位編輯）

（3）與美光官司和解 聯電股價開盤上漲2.53%

聯電與美光達成全球和解協議，將各自撤回向對方提出的訴訟，聯電將向美光一次支付金額保密的和解金。隨著不確定因素解除，聯電今天股價開盤上漲2.53%。

聯電先前協助中國福建晉華開發動態隨機存取記憶體（DRAM）技術，又有台灣美光主管轉任聯電，引發聯電與美光（Micron）間訴訟紛爭。美光在美國控告聯電侵害營業秘密，聯電則在中國反控美光子公司侵害專利權。

聯電與美光今天共同宣布，雙方達成全球和解協議，將各自撤回向對方提出的訴訟，聯電將向美光支付和解金。聯電表示，和解金金額保密，將於第4季財報中提列，對財務業務並無重大影響。

隨著與美光和解，相關訴訟不確定因素解除，聯電將可專注本業，市場正面看待，激勵聯電今天股價表現強勁，開盤跳空達新台幣64.6元，上漲1.6元，漲幅約2.53%。(中央社)

（4）台積電跌落600元 下探季線

台積電(2330)股價開低走低，股價跌落600元大關，盤中跌8元至595元，失守季線，使得台股開低走低，盤中重挫逾200點，台股失守17500點。

美股因感恩節休市一日，但美股期指電子盤走低，台積電開低至598元，盤中跌勢擴大，跌幅一度達1.33%。台積電周四收低至603元，小幅跌落月線，今日跌幅加重，下探季線之下，最低595元，平了11月5日本波反彈以來的起漲點。

台積電股價連續第六天收黑K棒，台股同步連續第六天下跌。

台積電於上周五跳空開高，盤中股價見到短期高點623元，但上周五收盤618元，K棒為黑棒。本周台積電股價逐日下跌，外資連續兩天賣超台積電6309張。（時報資訊 沈培華）

（5）歐洲疫情又發爐 檢測族群臉色紅潤

新冠肺炎疫情在歐洲復燃，全球再度陷入疫情危機，今日檢測族群領軍衝鋒，亞諾法(4133)率先衝上漲停，富齡富錦(1760)、ABC-KY(6598)漲幅在4%左右，興櫃股中的普生(4117)、博錸(6572)及金萬林(6645)漲幅在12~18%不等，在檢測族群的飆風下，上市櫃生醫股逆勢揚升，成為盤面的人氣焦點。

未來雖有通膨與升息等不確定因素干擾，不過，生技醫療產業除了有疫苗、檢測試劑、口服藥等題材面撐腰，保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔說，長期來看產業還具有抗通膨特性。據統計數字顯示，自1990年以來，醫療產業指數長期波動率約為14.4%，與S&P500指數13.3%差異不大，僅高於必需性消費產業及公用事業產業，相較同期間科技產業波動率高達21.6%。

目前輝瑞已經針對旗下新冠口服藥向FDA提出緊急授權申請，而美國政府為抑制疫情，擬撥款53億美元採購口服藥，對生技產業是一項大利多。據高盛證券估計，新冠肺炎口服用藥市場潛在規模於2022年至2023年將達到150億美元至200億美元左右。

瑞磁生技ABC-KY前10月營收2.42億元，成長14.73%，第4季在手訂單不少，包括17項腸胃道、20項呼吸道多元分子診斷試劑及新冠肺炎檢測試劑，而授權客戶IDEXX第4季進入商業化準備階段，法人看好，全年營收表現可望優於去年。（時報資訊 郭鴻慧）

（6）明年展望樂觀 世芯-KY震盪測支撐

美國商務部宣布新一波貿易黑名單，世芯-KY昨證實有客戶名列其中，表示這客戶所有量產項目已完成，對今年的營運及財務狀況無任何影響，明年營運展望依然樂觀。

美國商務部昨將27個被認定違反美國國家安全或對外政策利益實體列入出口管制實體清單，有12家中國企業上榜。

美系外資報告指出，這波名單中的湖南國科微疑似是IC設計服務廠世芯-KY的客戶。世芯-KY昨股價遭受衝擊重挫跌停，跌破新台幣1000元大關，滑落至986元，大跌109元作收。今持續向下尋求支撐，盤中大震盪雖一度翻紅，但高檔持股信心不足浮額仍多，迄中場11：41的市價暫報955元，仍重挫3.14%，不過，與盤中最低價890元比較，跌幅已明顯收窄。

世芯-KY晚間公告，證實有客戶名列美國貿易黑名單之中，但未證實就是湖南國科微，僅表示這客戶於2021年上半年度的營收貢獻度約為3成，但隨專案於第3季結束後，營收貢獻度已明顯降低，目前這客戶所有量產項目已完成，對今年的營運及財務狀況無任何影響。

世芯-KY表示，這客戶目前並無提出2022年量產計畫，明年的營運展望及預估營收並未包含這客戶量產營收貢獻。世芯-KY強調，未因客戶名列美國貿易黑名單事件修正未來營運展望，對2022年度營運成長仍保持樂觀。（中央社）

（7）健鼎營收靚 歐系外資喊價150元

PCB廠健鼎(3044)前10月合併營收為517.08億元，年增14.03%，健鼎表示，全年營收可望創下歷年新高，歐系外資認為新產能加入將推動營收成長，HDI營收上揚亦可帶動利潤率增長，給予健鼎「買進」評等，目標價150元。

雖然電子產業供應鏈受長短料缺料影響，健鼎因車用/伺服器/網通等產品出貨暢旺，今年前3季營業利益48.51億元，稅前盈餘55.52億元，稅後盈餘43.34億元，以目前股本52.56億元計，每股盈餘8.25元，高於去年同期之8.17元；累計前10月合併營收為517.08億元，年增14.03%。

健鼎表示，目前電子產業鏈變數不少，不過第4季營收可望維持第3季水準，全年營收可望創下歷年新高。

健鼎湖北仙桃三廠已開始量產，新增約10%產能，總產能由900萬平方呎增加至1000萬平方呎，新增產能70%用於多層板，30%為HDI。

歐系外資最新報告指出，我們相信健鼎多樣化的產品組合可以讓公司渡過特定終端需求下滑週期，HDI因產能擴充營收貢獻不斷增加，亦有助於利潤率上升，預期新產能加入將推動營收成長，HDI營收上揚亦可帶動利潤率增長，給予健鼎「買進」評等，目標價150元，健鼎盤中股價逆勢走高。（時報資訊 張漢綺）

（8）菱生放量穩揚 續拚營運成長

封測廠菱生(2369)法說對2021年第四季營運釋出審慎樂觀看法，表示力拚持穩第三季高檔，明年聚焦擴大第三代半導體及車用封裝產能，並強化供應鏈管理降低長短料因素影響，認為明年仍具不錯的發展利基，希望持續強化布局爭取新契機、帶動營運持續成長。

菱生股價8月初觸及32.3元的逾21年高點拉回，10月中下探23.2元後回升至24.5～27.65元區間震盪，今（26）日不畏大盤開低下跌近150點，早盤開高後放量上漲3.78％至27.45元，早盤維持逾1％漲勢，領漲封測族群、表現優於大盤。

菱生總經理蔡澤松表示，公司產品聚焦電源管理、記憶體、微機電（MEMS）及光學等4大應用，相關封測需求自去年第四季起持續暢旺至今年第三季。本季應用端拉貨受供給端長短料影響確有部分調整，但對菱生影響不大，第四季營收將力拚持平第三季。

展望後市，菱生將強化供應鏈管理，預期明年長短料狀況可紓緩，同時持續看好明年產業需求成長，將持續著重5G、AI、第三代半導體、車用領域封裝需求，並強化光學和微機電等感測元件布局，資本支出將以特殊製程需求為主。

蔡澤松表示，菱生先前已對第三代半導體產能有所布局並累積經驗，但當時市場需求量仍低。因應未來第三代半導體需求逐步顯現，明年資本支出將著重強化車用及第三代半導體等製程產能需求，進一步優化製程並提升產能。

菱生認為，目前晶圓供給持續吃緊、原物料供應尚未恢復正常狀態，顯示需求面仍存有動能，預期在供應端長短料狀況逐漸改善下，仍看好明年需求持續成長，希望透過強化布局爭取新發展契機，帶動營運持續成長。（時報資訊 林資傑）

（9）新冠新變異株現蹤 航空雙雄急殺

COVID-19變異株Nu出現10例確診，面對病毒威脅升溫，市場擔憂影響航空客運復甦步調。航空雙雄今天帶量下挫，華航觸及跌停價26.7元，長榮航低點至26元，股價均創下11月以來最大跌幅。

外資昨天賣超航空雙雄，華航為賣超排行第一，外資倒貨超過9.2萬張；長榮航為賣超亞軍，賣超達3.2萬張。

航空雙雄今天開低走低，截至10時30分，華航成交量為上市第一，成交量衝49.2萬張，盤中低點觸及跌停價26.7元；長榮航成交量居次，至22.9萬張，股價挫逾9%，低點至26元。長榮航、華航股價均為11月股價起漲以來最大跌幅。

產業消息部分，南非出現具突變的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新變異株Nu，英國25日宣布，將暫時禁止來自非洲南部6國的班機抵境。

根據統計，目前在3地驗出10例確診，包含南非與香港。市場憂心病毒威脅升溫，恐干擾航空客運復甦步調。（中央社）

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