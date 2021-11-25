本日重要投資情報：（1）美列MEU黑名單 6檔IC設計IP廠受波及；（2） 通膨居高不下 美擬提前結束QE；（3）長榮鋼看好未來二至三年鋼構景氣；（4）陸港口防疫緊縮 全球斷鏈危機加重。



工商時報為您精選今日不得不知的財經資訊，開盤前掌握投資先機。



彭双浪：電視面板 明年樂觀一些

友達董事長彭双浪25日表示，明年面板產業景氣比今年「模糊一些」，不過市場對於電視面板觸底已有共識，預估明年電視面板出貨量持平，但是朝大尺寸化發展的趨勢會持續…閱讀全文

長榮鋼看好未來二至三年鋼構景氣

長榮鋼（2211）25日舉行法說會表示，伴隨下游營建業持續看好未來鋼構市場景氣，長榮鋼接單穩定成長，目前國內鋼構需求量超越鋼廠供應量，再加上電子大廠持續擴廠、都更案及台商回流投資等需求不減，持續看好未來二至三年鋼構市場的榮景…閱讀全文

日月光切入第三代半導體

日月光投控（3711）旗下EMS廠環旭電子的全資子公司環鴻電子宣布，將入股氮化鎵系統有限公司（GaN Systems Inc.），鎖定電動車電源模組市場，此舉代表日月光投控也將跨足第三代半導體市場…閱讀全文

美列MEU黑名單 6檔IC設計IP廠受波及

美國商務部以危害美國的安全利益為由，將27個實體與個人列入「軍事最終用戶（MEU）」清單，內含12家大陸企業，其中，外傳湖南國科微電子是世芯-KY（3661）重要客戶引起市場警戒，導致股價25日跳空跌停，台股千金檔數減一，不少IC設計股亦同遭牽連…閱讀全文

法人捧 貨櫃三雄順風而起

指數在萬八關前躊躇不前，盤面資金再度轉向，電子指數比重25日跌破六成門檻，由股價提前修正的貨櫃三雄長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615）接手戰局，運輸指數上漲2.09％居類股之冠，成大盤收紅的重要功臣…閱讀全文

通膨居高不下 美擬提前結束QE

美國聯準會（Fed）24日公布會議紀錄顯示，愈來愈多決策官員暗示若通膨持續居高不下，他們對加速削減購債持開放態度，並有意提早升息，反映Fed態度更趨鷹派…閱讀全文

陸港口防疫緊縮 全球斷鏈危機加重

大陸近期調整船員隔離政策，延長至七周，讓緊繃的海運業更雪上加霜。船舶管理公司和航運公司表示，大陸日益極端的病毒清零政策正在阻礙航運業的全面復甦，並使得全球港口混亂、商店缺貨的危機時間拉長…閱讀全文