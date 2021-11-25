4檔慘成外資提款大戶 台股這時有望放量

台股25日開高震盪，終場小漲11點，收在17,654點，成交值新台幣3,006.9億元，創近月次低，運輸族群匯聚人氣，不過華航和長榮航25日遭外資法人大賣。

法人表示，近期歐美感恩節假期，美國股市休市，外資縮手，加上市場有提前升息雜音，資金相對觀望，不過多重因素加持，預估台股在12月有機會放量。

台股加權股價指數25日上漲11.67點，收在17,654.19點，成交值3,006.9億元，加計盤後約3,049.87億元。儘管25日台股成交值超過3,000億元，不過在近期僅高於24日的2,961億元，仍是10月28日以來次低。

電子股25日成交值約1,751億元，占台股成交值比重約57.8%，航運股成交值約704億元，占比約23.2%，其中長榮單日成交值226.12億元，排名個股第1，華航第2，單日成交值201.72億元。

群益期貨分析師容逸燊25日接受中央社記者電訪指出，近期貨運三雄成交值相較今年上半年差距明顯拉大，航空股匯聚人氣，隨著年底消費旺季和假期來臨，空運將持續成為台股交投重心。

觀察鋼鐵股，容逸燊表示，從籌碼面來看，不少投資人在5月至9月區間套牢，近期儘管鋼鐵股反彈，但成交值不大，量能不足難突破前波套牢區，量能要再放大才有機會。

美國商務部以危害美國的安全利益為由，將27個實體和個人列入軍事最終用戶（MEU）清單，市場傳出IC設計台廠有客戶涉入，部分高價IC設計族群跌勢明顯，其中世芯-KY鎖跌停到終場，跌破千元大關，來到986元。

容逸燊分析，今年4月IC設計類股早有一波類似狀況受到影響，不過類股止穩後再創新高，他預期IC設計廠商不會重押單一客戶，也採取分散風險的措施，此次屬於短期影響。

25日三大法人同步賣超，合計達87.51億元，其中自營商賣超2.79億元，投信賣超2.08億元，外資及陸資賣超82.64億元。

台灣證券交易所統計，航空股為外資賣超前兩大標的，華航遭賣超9.21萬張排第1，長榮航排名第2，外資賣超3.24萬張。新光金也遭外資賣超2.51萬張位居第3，面板大廠群創排名第4，外資賣超1.9萬張。

從外資買超個股來看，長榮排名第1，25日買超1.63萬張排名第1，陽明排名第2，外資買超9,394張。

容逸燊分析，由於適逢歐美感恩節假期，美國股市休市，外資法人縮手，台股本週量能不大，此外市場有雜音預期美國聯準會（Fed）明年提前升息，使資金相對觀望，台股本週量縮震盪，回檔修正至17,600點附近。

展望台股後市，容逸燊表示，櫃買OTC指數仍強勢，加上指數編纂公司MSCI（明晟）調整指數將在月底生效、投信結算作帳行情、12月初力積電將上市帶動比價效應等多重因素，預估台股在12月有機會放量。

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