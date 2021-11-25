11月25日一分鐘強弱勢股
11月25日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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佳能（2374）
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10
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子公司VR鏡頭透過模組廠打入宏達電供應鏈，股價創逾四年新高
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台光電（2383）
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10
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亞系外資看好，喊出外資圈最高目標價320元，改寫歷史新天價
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環天科（3499）
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9.97
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高爾夫球場手推車之GPS追蹤器新單到手，明年可望放量出貨
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建碁（3046）
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9.95
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美國電動車充電樁大單加持，自結10月獲利年增逾三倍、EPS 0.12元
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泰谷（3339）
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9.95
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LED廠搶搭元宇宙商機，23日恢復融資券交易後，股價連兩日漲停
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建通（2460）
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9.93
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子公司打入泰科供應鏈，若順利量產，預估每月需求上看百噸
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迅杰（6243）
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9.92
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電競周邊MCU、商用筆電需求旺，明年Q1有望再啟動下一波漲價
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大眾控（3701）
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9.91
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擴增實境抬頭顯示器產品AR HUD，明年將陸續出貨大陸電動車廠
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億泰（1616）
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9.9
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前三季EPS 0.35元，賺贏去年全年，股價25日漲停、重返票面價值
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怡利電（2497）
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9.9
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HUD、ADAS、車載訂單成長，Q4增溫可期，股價25日創逾六年高
製表：鄭郁平
11月25日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅
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弱勢原因
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世芯-KY（3661）
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9.95
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美國12家中企黑名單出爐，外傳其客戶入列，股價跳空跌停
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合一（4743）
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8.73
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新藥將中、美兩大市場，惟股價24日漲停後，隔日沖賣壓出籠
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聯德控股-KY（4912）
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7.8
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為宏達電VR產品散熱獨家供應商，惟股價漲多修正、回測月線
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鴻名（3021）
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6.46
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受惠東南亞市場壯大，惟受隔日沖賣壓衝擊、回測5日線
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晶宏（3141）
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6.1
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當日沖銷成交量占比偏高，遭列為當沖警示股，股價回測月線
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耀登（3138）
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5.94
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股價24日站回月線之上、25日續跌逾5％，短線回檔機率增
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M31（6643）
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5.66
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股價22日盤中突破前高衝473元，尾盤卻壓回，連三黑、季線有撐
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祥碩（5269）
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5.48
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世芯-KY股價跌破「千元大關」，台股千金股承壓，股價跌破季線
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立凱-KY（5227）
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5.42
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預計減資34.85％以彌補虧損，作夢行情過熱，股價連五黑
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金麗科（3228）
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5.17
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美商務部增黑名單，儘管客戶均不在名單內，惟仍受消息面衝擊
製表：鄭郁平
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