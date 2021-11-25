11月25日一分鐘強弱勢股

11月25日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

佳能（2374）

10

子公司VR鏡頭透過模組廠打入宏達電供應鏈，股價創逾四年新高

台光電（2383）

10

亞系外資看好，喊出外資圈最高目標價320元，改寫歷史新天價

環天科（3499）

9.97

高爾夫球場手推車之GPS追蹤器新單到手，明年可望放量出貨

建碁（3046）

9.95

美國電動車充電樁大單加持，自結10月獲利年增逾三倍、EPS 0.12元

泰谷（3339）

9.95

LED廠搶搭元宇宙商機，23日恢復融資券交易後，股價連兩日漲停

建通（2460）

9.93

子公司打入泰科供應鏈，若順利量產，預估每月需求上看百噸

迅杰（6243）

9.92

電競周邊MCU、商用筆電需求旺，明年Q1有望再啟動下一波漲價

大眾控（3701）

9.91

擴增實境抬頭顯示器產品AR HUD，明年將陸續出貨大陸電動車廠

億泰（1616）

9.9

前三季EPS 0.35元，賺贏去年全年，股價25日漲停、重返票面價值

怡利電（2497）

9.9

HUD、ADAS、車載訂單成長，Q4增溫可期，股價25日創逾六年高

製表：鄭郁平

11月25日一分鐘弱勢股

公司

跌幅

弱勢原因

世芯-KY（3661）

9.95

美國12家中企黑名單出爐，外傳其客戶入列，股價跳空跌停

合一（4743）

8.73

新藥將中、美兩大市場，惟股價24日漲停後，隔日沖賣壓出籠

聯德控股-KY（4912）

7.8

為宏達電VR產品散熱獨家供應商，惟股價漲多修正、回測月線

鴻名（3021）

6.46

受惠東南亞市場壯大，惟受隔日沖賣壓衝擊、回測5日線

晶宏（3141）

6.1

當日沖銷成交量占比偏高，遭列為當沖警示股，股價回測月線

耀登（3138）

5.94

股價24日站回月線之上、25日續跌逾5％，短線回檔機率增

M31（6643）

5.66

股價22日盤中突破前高衝473元，尾盤卻壓回，連三黑、季線有撐

祥碩（5269）

5.48

世芯-KY股價跌破「千元大關」，台股千金股承壓，股價跌破季線

立凱-KY（5227）

5.42

預計減資34.85％以彌補虧損，作夢行情過熱，股價連五黑

金麗科（3228）

5.17

美商務部增黑名單，儘管客戶均不在名單內，惟仍受消息面衝擊

製表：鄭郁平

🎯工商時報IG新登場！搶先 [樂·讀] https://www.instagram.com/ctee.ig/
🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram
🎯微股力達人-工商時報加關注
📱精選新聞不漏接!

工商時報 鄭郁平