外資賣超82億 台股聚焦這族群伺機萬八

外資賣超82億 3大法人賣超台股87億元

外資等3大法人周四同步調節，合計賣超台股87.52億元。包括外資與陸資賣超82.64億元；投信法人賣超2.09億元及自營商賣超2.79億元。

（工商時報 數位編輯）

貨櫃三雄撐盤 台股小漲11.67點

台股開高震盪拉回，電子股休息，金融反彈，貨櫃三雄撐盤，終場台股小漲11.67點，收在17654.19點，17700點整數關卡和10日線得而復失。法人表示，歷史經驗11月至12月台股上漲機率大於60%，台股後市仍看佳。

台股今天開高，最高來到17724.5點，上漲81.98點，之後震盪走弱翻黑，電子權值股整理休息，傳產資金輪動快速，鋼鐵震盪，盤中電子回神，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海撐盤，台股回到平盤上整理，不過17700點和10日線17704點得而復失，尾盤電子翻黑，金融反彈，台股小漲11點作收。

終場台股加權股價指數小漲11.67點，收在17654.19點，今天成交值相對萎縮來到新台幣3006.9億元，電子股今天成交值約1751億元，占比約58%，航運股成交值約704億元，占比約23.4%。

電子股今天小跌0.02%，金融股小漲0.2%，主要電子權值股整理休息，晶圓代工龍頭台積電終場收在平盤603元，聯電翻黑終場收在63元，小跌0.16%，鴻海收在105元，小跌0.47%，台達電收在259元，小漲1.17%。

聯發科翻黑終場收在1035元，小跌0.48%，日月光投控收在104元，小漲0.97%。

航運股走堅，其中貨櫃三雄萬海收在157.5元，漲2.27%，長榮收124.5元，上漲3.75%，陽明收114.5元，漲3.15%。鋼鐵類股走勢震盪，終場小漲0.17%。

美國商務部以危害美國的安全利益為由，將27個實體和個人列入軍事最終用戶（MEU）清單，市場傳出IC設計台廠有客戶涉入，部分高價IC設計族群跌勢明顯，其中世芯-KY鎖跌停到終場，跌破千元大關，來到986元。

展望台股後市，台新主流基金經理人沈建宏表示，11月台股仍是震盪走揚格局，醞釀年底的作夢行情，觀察國際股市，11月國際股匯市氛圍持續轉佳，此外市場預期明年台股企業獲利總和年增率力拚持平，優於先前市場預估，歷史經驗11月至12月台股上漲機率大於60%，台股後市仍看佳。

在類股操作上，沈建宏建議可關注具利基型新產品成長潛力的產業，例如IC設計、先進封裝、新製程受惠股等半導體供應鏈；擴增實境AR眼鏡，mini LED，Type C等新產品或新規格；伺服器與電動車供應鏈；具進入障礙關鍵零組件且明年獲利看增的族群；以及高股息殖利率兼具成長性次族群。

（中央社）

《盤後解析》量穩小漲11點 柯孟聰：12月攻高機率大

台股今天在航運、電機機械及造紙類股等傳產股帶領下，指數開高後一路呈現狹幅震盪，終場以17654.19點作收，上漲11.67點，漲幅0.07％，成交金額3006.9億元。

由於電子股沒有主流部隊帶領，個股表現居多，航運股維繫人氣，貨櫃輪景氣持續看旺，貨櫃三雄領軍上揚，不過，整體成交量僅3000億元，維持近期常態量，也因此，指數往上遇到短期均線均面臨到短壓，五日及十日均線都無法有效突破。

雖然大盤指數表現空間不大，資深分析師柯孟聰認為，大型半導體股由於歐美進入感恩節，外資也開始放假，量能不易放大，11月底到12月預期由內資與投信來接棒。

就技術面來看，月K線超長線第4波修正，低點位置為16162點，歷經3個月修正，跌幅達到10％後目前進入第五波彈升。9月K、D值雖然交叉向下，但有收斂跡象，11月收盤指數只要收在17490點之上，月K線寶塔線翻紅，以目前剩下三個交易日，應可維持翻紅格局。

柯孟聰看好12月上半月行情，他認為季線、月線及半年線都在17200到17500點之間，會帶來強勁支撐效果，12月再攻18034點的機率非常大，但12月也進入長多的第21個月轉折，下半月在外資休假、作帳行情提前結束後，有可能出現較大的修正壓力。此外，明年農曆年在1月，由於過年提早，有可能影響元月效應，對於元月紅包行情保守看待。

（時報資訊 莊丙農）