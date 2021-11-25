挺過震盪 航運、電纜起飛 23檔齊上揚

台股今（25日）加權股價指數收盤報17,654.19點，漲11.67點，漲幅0.07％，成交量為3,006.90億元。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計台光電、佳能、環天科、點晶等23檔強勢漲停板，表現搶眼。

類股表現以航運、電纜類股波動最大，分別上漲2.09％，1.56％，玻璃類股跌幅明顯，下跌1.35％。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股今漲幅達8.8％的有11檔，前10名皆為漲停，依序為台光電（2383）、佳能（2374）、建碁（3046）、建通（2460）、迅杰（6243）、大眾控（3701）、怡利電（2497）、億泰（1616）、台開（2841）、東哥遊艇（8478）。

上市股今跌幅超過4％的有13檔，前10名有跌停的世芯-KY（3661），其餘為聯德控股-KY（4912）、鴻名（3021）、耀登（3138）、祥碩（5269）、宏亞（1236）、惠特（6706）、全訊（5222）、昇貿（3305）、十銓（4967）。

上市成交量前10名個股依序為華航（2610）、長榮航（2618）、長榮（2603）、宏達電（2498）、新光金（2888）、陽明（2609）、群創（3481）、光磊（2340）、中鴻（2014）、友達（2409）。

上櫃有14檔8.1％以上漲幅，漲幅前13名都是漲停，有環天科（3499）、點晶（3288）、泰谷（3339）、康聯訊（3672）、霹靂（8450）、均華（6640）、李洲（3066）、金雨（4503）、松崗（6240）、方土昶（6265）、聯光通（4903）、久正（6167）、優群（3217）。

今日上櫃有12檔股票有4.4％以上跌幅，跌幅前10名有VHQ-KY（4803），1檔跌停，其餘為斐成（3313）、合一（4743）、福裕（4513）、晶宏（3141）、M31（6643）、立凱-KY（5227）、金麗科（3228）、映興（3597）、業強（6124）。

上櫃成交量前10名個股依序為合晶（6182）、鈺創（5351）、亞信（3169）、中天（4128）、均豪（5443）、茂迪（6244）、元太（8069）、久正（6167）、力肯（1570）、佳邦（6284）。

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