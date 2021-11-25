11/25上市、櫃企業營運快報 重點摘要

今（11/25）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.證交所表示，由統一證券發行的統一特選台灣上市上櫃FactSet智慧移動與電動車報酬指數投資證券(統一智慧電動車N，證券代碼：020030)，將於11月26日正式掛牌上市，為今年第3檔上市掛牌ETN。

2.國際煉鋅大廠減產，市場供給縮水激勵鋅價上漲，主要以氧化鋅銷售為營收最大來源的電弧爐集塵灰處理大廠鋼聯（6581）第四季營運看漲。市場預估，鋼聯第四季的營收獲利年成長會有2位數。

鋼聯累計今年前三季稅後淨利3.08億元，年增79.88％，EPS2.77元。

3.臺鹽(1737)旗下生技營收占比約15~20%，雖因疫情使實體店面成績受影響，但透過積極強化電商通路，第4季開始已有點回升，而綠能因台泥嘉謙工程進度陸續追趕回來，認列營收增加，法人樂觀看待第4季營運表現。

4.網通族群近期最熱話題當屬低軌衛星，也帶動近期網通概念股一波強勁漲勢，但除低軌衛星外，Open RAN在5G時代也是一大商機，透過採虛擬化無線接取網路(O-RAN)可以大大降低運營商的成本，且Open RAN的架構更是打破以往4G時代網通大餅僅由國際一線大廠獨吞的生態環境，台系網通廠也早已聞到商機，紛紛介入卡位。

5.9月、10月期統一發票今日即將開獎，值得注意的是，7、8月期1000萬元特別獎中獎號碼「52604932」，中獎張數13張，還有5張未兌領，其中在台中市南屯區7-ELEVEN鑫大立門市，僅花28元購買御飯糰就中千萬大獎的幸運兒尚未兌領。

財政部資料顯示，在未兌領的5張千萬特別獎中，新北市有1張，消費者在全家永和區的永和教室店買飲料僅花47元。1張則是在新竹市竹北市，消費者在全國竹北交流道站加油100元。

6.新藥族群添生力軍！由國泰證券輔導的國邑藥品（6875）25日公發，該公司專攻長效緩釋劑型與吸入霧化器械的組合新藥，目前已有二個產品陸續進入臨床，董事長王建治表示，將力拚明年第一季登錄興櫃。

7.磷酸系鋰電材料製造商立凱-KY(5227)將減資34.85%，以彌補虧損，減資作業時程公布，預計舊股將在12月2日(下周四)起暫停買賣，減資換發新股於12月13日起開始櫃檯買賣。