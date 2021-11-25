明年6檔黑馬股大公開 殖利率6％起跳

台股今年表現亮麗，明（2022）年平均殖利率可望破4％，不少存股族已經開始找尋高殖利率個股標的。萬寶投顧蔡明彰點出六檔明年高殖利率黑馬股，其中，聯發科及晶豪科殖利率可望逾6％，天鈺及中鋼約8％，中鴻逾9％，聯詠則是10％。

各界依然看好台股明（2022）年表現，眾多理由中，第一個理由非上市櫃公司高股息殖利率莫屬。蔡明彰表示，目前預估明年上市櫃公司共計發放2.4～2.7兆元股息，以目前上市櫃企業合計市值60兆元，計算的殖利率逾4％。

通膨居高不下高殖利率個股受青睞

由於通膨議題將持續發酵到明年，蔡明彰認為，虧損及高估值的公司不發股息或股息殖利率無法打敗升息，怎可能受到買盤的青睞。

他指出，盤面股王矽力-KY（6415）及權王台積電（2330）近日轉弱，都與聯準會打壓通膨導致升息提早有關，美國10年期公債收益率已接近今年高點1.7％，矽力-KY今年EPS估66元，以歷來配息率20％計算，明年發放股息13元，殖利率僅0.3％，遠低於10年公債收益率。

台積電週二ADR重挫逾2％，因為未來一年估股息10元，600元以上殖利率1.8％，與10年公債收益率差距很小，因而股價承受壓力，相較聯電（2303）估明年股息2.6元，殖利率4％，股價抗跌。

蔡明彰認為，有些人以為現在是財報空窗期，可以盡情做夢行情，未來幾個月10年期公債收益率恐飆到2％水準，引來聯準會強力調整貨幣政策，美國等6個國家聯手釋出戰備儲油，但國際油價不跌反漲，就說明通膨情勢嚴峻超過想像。

明年高殖利率個股鎖定五大族群

他強調，現在並非財報空窗期，其實已在反映2021年全年EPS，並且2022年發放多少股利，因此高殖利率個股將成未來盤面黑馬。台股明年高殖利率的重頭戲在5個部分。半導體的聯發科（2454），面板雙虎友達（2409）、群創（3481），貨櫃三雄長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615），鋼鐵的中鋼（2002）、中鴻（2014），金控的國泰金（2882）、富邦金（2881），這五大族群依據今年獲利，是有條件高配息，而公司派的心態將直接反映在股利政策上。

蔡明彰分析，聯發科去年EPS26元，但配息37元，配息超過EPS，公司派偏多，拿公積金配發股利，估計聯發科今年EPS67元，明年發放62元股息，1,000元的價位，殖利率逾6％。

IC設計價位比聯發科低，但估計殖利率6％以上，聯詠（3034）今年EPS估62元，估股息50元，殖利率10％，天鈺（4961）今年EPS估36元，估股息20元，殖利率8％，晶豪科（3006）今年EPS估19元，估股息10元，殖利率6％。

中鋼集團的股利政策偏多，要五毛給一塊。蔡明彰指出，去年中鋼EPS0.05元，卻配發股息0.3元，中鴻EPS0.37元，也大方發放股息0.3元，中鋼構（2013）去年EPS3.2元，配息2.8元，配息率高達近9成。

中鋼集團表示，明年春節後鋼鐵需求動能再起，這個時點也大致是股利發佈，雙重利多可開始注意跌深低估的鋼鐵股，中鋼今年EPS估4元，估股息3元，殖利率8％，是該公司史上最高殖利率。中鴻今年EPS估4.6元，估股息3.5元，殖利率逾9％。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（ 旺得富理財網 鄭心芸 ）