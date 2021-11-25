11/25盤中焦點股 重點摘要

今（11/25）日熱門焦點股如下：

（1）外資喊買CCL 台光電、台燿兩樣情

銅箔基板（CCL）族群旋風再起，領頭羊台光電（2383）獲得里昂證券加持，最新納入研究範圍，給予「買進」投資評等，推測未來12個月合理股價高達320元，同時點名台燿（6274）評價具吸引力，維持「買進」投資評等。

消息面激勵台光電今開高趨堅，迄上午10：43暫報263元，大漲7.35%，表現不錯。不過，台燿早盤以來震盪趨疲，唯目前也僅小挫1元，暫報104元。

里昂證券認為，因數據中心需求不斷增加，5G基礎建設資料傳輸速度提升，高速CCL需求方興未艾，使CCL內含價值增加，給予CCL供應鏈廠商毛利率增長契機。

銅箔基板領頭羊台光電掌握蘋果iPhone內含價值成長、伺服器與400G交換機市占提高等利多。里昂提出，過去幾年來，台光電將其穩固地位從iPhone供應鏈擴張到高速市場，成功打入兩家主要400G交換機供應鏈，且在即將到來的伺服器新平台持續提升市占率，意味著對CCL的需求十分強勁，同時，研判台光電已做足準備，向台灣載板客戶供應BT載板用的CCL。

台光電經過一連串技術升級努力，在高速CCL市場的市占率從2017年的0，已經增加到2020年的13％，成功打入兩家主要400G交換機供應鏈後，下半年起出貨量正在逐步提升。

外資估算，台光電2021年每股純益可望增47％，來到16.63元，隨後兩年的年增率均逼近二成，每股純益向上攀高至19.56與23.32元。

台燿股價經過一段時間沉潛，在CCL族群中表現落後，里昂證券最新認為，台燿毛利率出現回溫契機，且目前評價有投資吸引力，推測未來12個月合理股價122元。

里昂說明，台燿受到原物料漲價與晶片缺落的間接影響，毛利率表現相當不如意，不過，這個情況在2022年上半年可望逐漸緩解。進入2022年下半年，隨伺服器升級周期來臨，加上400G交換機放量出貨，研判台燿毛利率屆時將重新開啟復甦之路。

綜合考量台燿擁有來自伺服器、交換機強勁需求，5G基地台也有潛在訂單，產能利用率接近全滿，里昂認為，台燿接下來需要擴產以支撐營收與獲利增長。（工商時報 簡威瑟）

（2）美貿易黑名單台廠踩雷 世芯殺跌停摔落千元

台股今開高後急速下殺，部分高價IC設計股成為台股提款機，世芯-KY(3661)不僅摔下千元大關，早盤打入跌停，於986元處躺平。美國商務部最新宣布，將多家中企列入貿易黑名單中，美系外資報告中更直言，這波名單中包含疑似包括世芯-KY客戶的湖南國科微電子，此消息也成為世芯-KY的重大利空衝擊，惟現階段美系外資仍維持世芯-KY目標價1340元、買進評等。

由於世芯-KY主要客戶仍以大陸市場為主，在美中關係近兩年來轉趨緊繃下，世芯-KY今年才因天津飛騰事件承受過一波重擊，如今事件逐漸淡化，下半年營運也表現不差，如今再傳出此事件，美系外資表示，僅管世芯-KY並未證實飛騰以外的另名主要大陸客戶名稱，但各界猜測應該是國科微。

美系外資表示，預估本次事件與當初天津飛騰相比，影響應該相對可控，主要是因為目前市場對於ASIC(客製化晶片)的需求很強勁，再者，世芯-KY在面對過飛騰事件後，對於相關處理，也應該更可以因應突發狀況。

美系外資表示，短期內在等待世芯-KY說明該消息之前，美國商務部的公告恐會對世芯-KY股價造成負面反應。

美系外資也提到，世芯-KY其他客戶，包括 Amazon、Habana(英特爾收購公司)和智慧手機ISP業者等，世芯-KY在業界依舊具有領先地位，且持續擴大其非大陸客戶占比，加上大陸的半導體自製風潮，故維持世芯-KY目標價1340元、買進評等。（時報資訊 王逸芯）

（3）華航衝高觸31.15元 創23年新高後拉回

航空雙雄持續高飛，早盤華航股價站上31元，一度來到31.15元，續創近23年以來新高，漲幅一度逾4%，吸引買單積極湧入，迄上午10：54的成交量已逾45萬張，長榮航也觸及29.35元高檔，漲幅一度逾3%，目前成交也達27.9萬張，航空雙雄儼然成短線帽客當沖的熱門標的。

不過，華航迄中場震盪趨疲，目前暫報29.7元，摔落30元以下，跌幅1.16%；相對長榮航則在上下震盪後，現下多持穩於平盤之上整理，該兩股受惠全球疫後景氣復甦，在航空貨機與客機同步需求增溫下，轉機氣象值持續追蹤。（工商時報 數位編輯）

（4）大眾控元宇宙商機明年發酵 市場按讚

以大眾電腦起家的大眾全球投資控股（3701）今年營運逐季增溫，旗下電子代工、強固型工業電腦產品及MEMS（微機電系統）光模塊汽車電子產品，三大主力訂單能見度明朗下，對全年營運成長目標看法樂觀。

消息面刺激大眾控在周四甫開市即衝高至漲停板，之後雖稍見拉回，但中場之前仍予緊鎖漲停，表現出色。

展望後市，大眾控預期，深耕車用元宇宙商機長達五年的擴增實境抬頭顯示器產品AR HUD，將於明年下半年陸續出貨給中國電動車大廠，並可望打進歐美國際Tier 1車廠，持續為三大事業營運挹注動能。

大眾控在歷經逾十年的汰弱轉型期後，近四年逐步端出成果，這一年多來備受供應鏈缺料所苦之際，大眾控仍在過去12個月來穩定維持營收雙位數的年增走勢，每季獲利並皆有翻倍年增幅。今年前三季合併營收71.71億元，營益率2.83％創高，稅後淨利2.27億元亦超越2004年大眾控成立以來各年度表現，稅後每股盈餘（EPS）1.19元，也已賺贏過去兩個年度。

目前業務占比高達六成的電子代工事業三希科技，幾乎從傳統PC代工退出，僅留下華碩PC主板代工業務，其它高利基、少量多樣的代工產品線還包含5G檢測設備、車用儀表、800G以上超高速光模組，甚至是與低軌衛星相關航太／6G產品。

至於比重占約三成的攸泰科技，除既有工業電腦IPC應用領域的客製化產品線，先前併入強固型行動電腦品牌睿剛電訊之效益近年持續發酵，在歐美的強固型車用／航海用IPC產品取得不錯的業務機會。

大眾控總經理簡民智預期，明年下半年開始向中國電動車大廠出貨後，將為其在前裝汽車電子業務挹注強勁營運動能，該產品亦送樣至歐美國際Tier 1客戶，看好整體電動車市場裝置AR HUD規模於2025年達到800萬台，已搶下先機的大眾控有信心拿下舉足輕重的市占率。（工商時報 翁毓嵐）

（5）貨櫃三雄吸引壽險法人 逢低撿便宜貨

貨櫃三雄萬海、長榮與陽明，周四持穩走高，受惠明年高配息題材可期，且景氣可望維持在歷史高原區，吸引國內壽險法人目光，墊墊逢低呷三碗公，使三雄近期得呈趨堅整理格局。

另外，萬海結算今年前三季EPS達29.75元，陽明前三季EPS係32.51元，長榮則是30.17元，同步改寫歷史新高水準，獲利成長完全不輸電子股，但法人給予傳產股的本益比原本就不高，使三雄股價相對委屈。不過，仍有尋求穩健獲利的法人注意到了，使三雄的波段行情值持續注意。（工商時報 數位編輯）

（6）展匯科買回庫藏股 股價早盤強漲

高速傳輸介面晶片廠展匯科今天起將自集中交易市場買回600張庫藏股，激勵股價表現強勁，盤中一度達新台幣43.7元，上漲2.2元，漲幅達5.3%。

展匯科董事會決議今天起至明年1月24日，買回600張庫藏股，買回區間價格為30至55元，買回的庫藏股將轉讓予員工。

這次是展匯科第2度實施庫藏股，展匯科第1次實施庫藏股是於去年3年27日至5月7日買回434張庫藏股，因當時股價超過申報買回區間價格，買回庫藏股並未執行完畢，執行率約43%。

展匯科今年營運面臨下滑壓力，前10月營收3.51億元，較去年同期減少約6.95%，前3季稅後淨利1294萬元，年減42.68%，每股純益0.59元。展匯科今天早盤股價表現強勁，一度達43.7元，上漲2.2元，漲幅達5.3%。（中央社）

（7）股利可期＋展望樂觀 聯強攻克60元

聯強(2347)第四季旺季可望續強，今年營收將創新高，加上業外挹注，全年挑戰賺逾一個股本，明年股利可期；展望明年，隨著今年基期墊高，雖業績增幅相對今年趨緩，仍可望持續穩定成長，股價亦穩步向上，今日帶量上攻60元大關。

聯強2021年10月營收336.29億元，年增18.47%，創同期新高。前10月營收3185.04億元，年增21.26%。公司持續看旺第四季，第四季營收有望站穩千億元，全年營收攻高可期。

聯強國際第三季因本業成長加上業外挹注，單季每股稅後盈餘（EPS）達5元，前三季每股淨利8.53元，今年全年賺逾一個股本可期，其中，本業獲利今年可望攀高，本業EPS估將達6元以上。

聯強國際今年第三季因認列處份美國新聚思持股的獲利，推升第三季及前三季EPS表現。股利政策方面，維持65%以上的配發率一向是聯強多年來的政策。

聯強今年營收可望年增15%創下新高。展望明年，公司指會回到正常的成長曲線。法人評估，雖資訊消費成長動能放緩，但資訊商用與IC元件業務成長性佳，2022年公司營收估年增個位數百分比，本業獲利有望力拚續攀高。

至於2022年是否有持續處份海外轉投資事業的計畫，公司表示目前仍在評估中。（時報資訊 沈培華）

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