中籤賺2.5萬？三指標評估力積電該不該抽

興櫃人氣王力積電敲定12月6日上市掛牌，24日起一連3天辦理公開承銷，26日為參加申購的最終日，以目前興櫃股價已來到75元推算，中籤者1張賺逾2.5萬元，但台股近期高檔震盪，擔心新股蜜月行情失靈的投資人，仍不免躊躇是否該參加新股「小樂透」。

力積電11月22日已公告上巿前現增發行新股承銷價格，公開申購發行價為每股49.88元，11月24～26日為公開申購期間，11月30日為公開抽籤日，能否掀新股抽籤熱潮備受矚目。

雖有不少投資人躍躍欲試，但力積電掛牌後能否繼續看好、產業趨勢適合長期持有嗎？以下3大指標告訴你。

產業能見度：訂單滿至2022年底

前身為1994年創立的DRAM大廠力晶，2008年遭遇金融海嘯及DRAM價格暴跌後，2012年下櫃，董事長黃崇仁花8年重整，終靠特殊成熟製程的晶圓代工廠捲土重來。

分析師評估，本波晶圓代工產能吃緊的漲價潮還在延伸，力積電2022年底前產能都先被預訂，能見度百分之百，基本面有機會續強。

黃崇仁日前法說會時，除提屬元宇宙概念股，並親自說明未來3大策略，第一是第4代半導體氧化銦鎵鋅，第二是記憶體異質晶圓堆疊整合技術，第三則是包含氮化鎵（GaN）、碳化矽（SiC）的車用電子晶片，持續看好未來市場需求，法人也多認同，力積電仍在向上的產業趨勢中。

獲利表現：前3季毛利率39%，全年EPS衝4元

前10月營收520.3億元，年增37.7％，前3季平均毛利率39％，第3季單季毛利率更達43.5％，展望2022年晶圓代工產能續缺，有機會向客戶反映調漲報價，法人樂看毛利率續揚。

同時，力積電前3季每股純益（EPS）3.07元，比去年同期1.23元大幅成長149％，全年營收獲利表現有望創成立以來新高，全年EPS有望站上4元。

持續投資擴產：銅鑼新廠2024年全產

全球純晶圓代工排名第6，市占率約2％，力積電因鎖定影像感測器、光學防手震IC、驅動IC及電源管理IC等產品，特殊成熟製程為其強項，又搭上這波晶圓代工產能吃緊帶起的漲價潮，已與客戶談妥明年第1季調漲報價。

雖已擁有2座8吋晶圓廠與3座12吋晶圓廠，月產能各約11萬片，但看好長期需求，力積電持續擴充資本支出，規劃12吋新建3000片產能，月產能升至11.4萬片；8吋廠也擬升至12.6萬片。

同時，力積電擬建苗栗銅鑼新廠，第1期投入1300~1400億元，打造月產能4~5萬片產線，2023年下半年貢獻部分產能，2024年全產能運轉。

有意參加抽籤申購者，由於每人限抽1次，若找親朋好友一起參加，將有望提升中籤率，但別忘記，在11月29日預扣款日前須將錢存入個人的券商帳戶，未中籤者則會在12月1日退還股款，撥券日為12 月6日。

（ 旺得富理財網 李宗莉 ）

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。