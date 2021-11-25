鋼鐵人奮起 台股擁3利多聚焦6大族群

台股加權指數25日開在17,686.16點，權王台積電（2330）開在605元，早盤皆開高，航空雙雄華航（2610）、長榮航（2618）雙雙開高，買單齊湧，帶動早盤成交量擴增至6～7萬張，鋼鐵股也在龍頭廠中鋼（2002）宣示鋼價欲小不易下，類股股價早盤一片紅通通，帶動台股早盤上漲逾60點。

美國十年期公債殖利率拉回，激勵輝達等科技股、帶動那斯達克指數及費城半導體指數在感恩節假期前走揚，但服飾零售商Gap Inc.、時尚專業零售商Nordstrom Inc.財報疲軟，卻導致股價崩跌。

道瓊工業平均指數11月24日終場下跌0.03％（9.42點）、收35,804.38點。那斯達克指數上漲0.44％（70.09點）、收15,845.23點。費城半導體指數上漲0.93％（35.58點）、收3,870.01點。

統一投顧指出，24日指數量縮下跌，屬於漲多良性拉回，修正短線乖離過大。考量目前短中期均線持續呈現多頭排列，技術面維持多方走勢不變。

加上台股12月易漲難跌的慣性，且（1）台灣外銷訂單連20紅，多家重量級法說會釋出對第四季正面看法，以及（2）亞幣強勢的資金行情，（3）搭配年底集團及法人作帳啟動，指數仍有高點可期。

短線震盪整理，恰提供良好買點，建議逢低擇優布局，偏多操作。以科技權值股、新世代概念股、電動車概念股、航運、壽險金控及五倍券內需等6大概念股為主。

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