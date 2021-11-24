外資回流 11月以來大買719億

中央銀行官員表示，外資10月賣股匯出，但進入11月以來至24日止，外資明顯已回流，更累計買超台股新台幣719億元，反映在新台幣匯率無畏國際美元衝至逾一年高點，仍站穩27元價位。



央行官員表示，外資9月買超台股57億元，但10月擴大賣超574億元，觀察匯出入資金及台股走勢大致上也亦步亦趨。對此，市場解讀，就11月以來至24日止，外資進一步加大買超力道，累計已有719億元，若至月底方向不變，代表「外資回來了」，預料M2年增率也將反轉上揚。



央行總裁楊金龍日前強調，外資看好台股，主要是因為台股企業的基本面好，現金股利殖利率豐厚，因此長期以來對台股深具信心，資金大量流入，使得新台幣匯率升值。新台幣24日小漲1.6分，收在27.793元。



匯銀主管指出，新台幣匯率變動與台股走勢雖偶有不一致，但長期來看，方向還是不會差太遠，例如10月台股上半個月下殺，下半個月再反攻。外資在這期間有進有出，也牽動新台幣匯率升貶，上半個月貶破28元大關，下半個月又隨外資回頭升至27.8元。



匯銀主管說，最近國際美元指數衝破96之上的逾一年高位，新台幣則在外資匯入激勵下，與股市脫鉤，不理美元而繼續走升，且今年至11月24日為止累計升幅達2.57％，穩居地表最強貨幣。



外資今年以來欲走還留，時賣時買，操作比過往更靈活，外匯銀行主管指出，主要也是外資看好台股有利可圖，接下來若沒有更大的黑天鵝，就算美國聯準會（Fed）加速縮減購債，提前升息，預料外資仍不會大規模撤離，新台幣仍欲弱不易。