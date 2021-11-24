外資買超這十檔最多 航空雙雄包辦前2名

台股24日收在17,642.52點，下跌23.6點，成交值新台幣2,918.67億元。外資買超6.81億元，主要加碼航空、金融及鋼鐵股，買超華航、長榮航各2.77萬張、2.42萬張，排在前2名。

台股24日早盤漲逾50點，一度站上17,700點關卡，鋼鐵、航運及矽晶圓類股表現撐盤，但權值電子股台積電失守月線，加權指數終場下跌23.6點，收在17,642.52點。

自營商24日買超13.35億元，投信賣超14.84億元，外資及陸資買超6.81億元；三大法人合計買超5.32億元。

外資24日加碼航空雙雄最多，華航買超2.77萬張，長榮航買超2.42萬張；玉山金買超逾2.39萬張排第3；原物料族群的中鋼、中石化分別買超1.9萬張、9,729張，位居第4、5名。

外資買超第6至10名依序為瑞軒9,513張、期街口布蘭特正2達8,492張、宏碁7,580張、中信金5,488張、國喬5,426張。

國泰證期分析，美國科技類股強勢表現，帶動外資在台股看法逐步轉多，但美國聯邦準備理事會（Fed）貨幣政策轉趨緊縮，激勵美元持續強勢創高，壓抑外資長線操作；在多空夾擊之下，外資在台股現貨買多於賣。

國泰證期指出，整體而言外資為中性偏多，但內資相對保守，散戶持續加碼，不利於籌碼集中，後續有待強勢美元轉弱，激勵外資操作更加積極，並待投信再度轉多，指數才有再次帶量轉強挑戰萬八的機會，短線指數恐持續量縮並拉回震盪整理。

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